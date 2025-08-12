Se prevé la construcción de depuradoras adicionales, incluso modulares, para reducir la carga de las actuales y mejorar la calidad del agua

El plan contempla ampliar la red de alcantarillado con separadores de aguas pluviales y residuales.

ValenciaLa Dana del pasado 29 de octubre dejó muchos destrozos, arrastres de lodos y vertidos en la Albufera. La catástrofe evidenció —una vez más— que la protección de este ecosistema es una asignatura pendiente. Ahora la generalitat ha presentado el Plan Endavant que recoge 30 medidas específicas para proteger la Albufera, con el objetivo prioritario de lograr vertidos cero. Entre las actuaciones más destacadas figuran la creación de una nueva depuradora (EDAR) en l’Horta Sud, la reforma integral del Colector Oeste y la modernización del alcantarillado de los municipios ribereños.

Una nueva EDAR en l’Horta Sud

Se prevé la construcción de depuradoras adicionales, incluso modulares, para reducir la carga de las actuales y mejorar la calidad del agua. Un estudio de viabilidad evaluará el impacto hidrológico, ambiental y económico, priorizando soluciones que salvaguarden este ecosistema y optimicen el uso del recurso hídrico.

Saturado desde hace más de una década, el Colector Oeste es uno de los puntos negros del sistema. Su deficiente estado provoca que parte de las aguas residuales terminen en la laguna. El plan propone su modernización, suprimiendo estaciones de bombeo innecesarias y reforzando la red. Aunque el proyecto de ampliación está aprobado, aún no ha sido ejecutado por el Gobierno central.

Alcantarillado adaptado y control ambiental

Para garantizar la eficacia de las nuevas infraestructuras, el plan contempla ampliar la red de alcantarillado con separadores de aguas pluviales y residuales. También prevé instalar sensores y estaciones de control para evaluar en tiempo real el estado de los vertidos y, una vez alcanzados los vertidos cero, iniciar un programa de restauración ecológica. La DANA también dejó al descubierto la vulnerabilidad del sistema frente a los residuos industriales peligrosos. El plan plantea normas estrictas para su almacenamiento, como estructuras estancas, sistemas de contención y almacenamiento elevado en zonas con riesgo de inundación.

Reparación y limpieza del paraje

Entre las acciones ya en marcha se incluyen la reparación de motas, la limpieza de acequias y puertos, y la retirada de lodos en el marjal norte, con el objetivo de recuperar la funcionalidad hídrica y proteger los hábitats. Además, el plan contempla 11 medidas para potenciar el turismo sostenible, como un Plan de Uso y la creación de un corredor verde entre El Palmar y El Perellonet, reforzando la conexión entre naturaleza y visitantes.

