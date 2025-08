El presidente valenciano se burla de una noticia sobre su posible destitución: "Una quiniela más"

La novena protesta contra Mazón por su gestión de la DANA en la 'zona cero' de la riada en la que murieron más de 200 personas

El president de la Generalitat, Carlos Mazón, resiste a las críticas y protestas por su gestión de la DANA en la que murieron más de 200 personas. El líder valenciano del PP no ha respondido al ser preguntado, este lunes, por los periodistas sobre si se presentaría a otro mandato si llegara a cumplir los cuatro años: se ha limitado a decir que su "objetivo" es "la reconstrucción cada día" . "No tengo otro, el de la reconstrucción" ha subrayado.

Mazón, que soporta desde hace mes, las protestas masivas que piden su dimisión por el retraso en las alertas a la población durante la riada del pasado mes de octubre, asegura estar en la "reconstrucción de la Comunitat Valenciana. Así lo ha expresado al tiempo que criticaba al gobierno central de no colaborar.

"El de la reconstrucción que, a pesar del Gobierno, está funcionando; el de la reconstrucción, que si el Gobierno quisiera podríamos acelerar, el de la reconstrucción, a pesar de que el Gobierno no ha puesto en marcha la comisión mixta que tanto necesitamos para acelerar la reconstrucción, el impulso de la Comunitat Valenciana, las políticas de salud mental, la creación de empleo, la traída de inversiones, las rebajas de impuestos", ha manifestado Mazón.

El líder popular que ha vivido momentos difíciles tras desaparecer durante horas mientras la riada inundaba las calles afectadas por la DANA, ha subrayado su actitud: "Yo estoy en esto y no estoy en otra cosa. Y los demás cantares para los que cantan desafinados". Mazón ha hecho estas declaraciones tras visitar la unidad de hospitalización psiquiátrica infanto-juvenil del Hospital General Universitario de Elche.

El presidente valenciano se burla de una noticia sobre su posible destitución: "Una quiniela más"

El jefe del Consell ha sido preguntado también por una noticia publicada por El País con el titular 'Feijóo pospone la decisión sobre Mazón a la espera de si supera el desafío de la reconstrucción". A este respecto, Mazón se ha burlado diciendo que "no he visto ninguna noticia. He visto una quiniela más".

"Ese periódico al que usted hace referencia vaticinó que no llegaría a Navidad. Luego vaticinó que no llegaría a Fallas. Luego vaticinó con total seguridad que no llegaría a las Hogueras de Alicante. También vaticinó que no tendría presupuestos y luego vaticinó que no llegaría a agosto. En fin, yo creo que no soy yo el que se lo tiene que hacer mirar", ha dicho.