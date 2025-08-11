Miguel ha convertido su estudio en un centro donde arte y medicina se unen

La nueva sala cuenta con un anestesista y un enfermero profesionales, lo que permite realizar tatuajes de gran formato en una sola sesión

ValenciaEl reconocido tatuador Miguel Bohigues, referente internacional del realismo y con más de 22 años de trayectoria, ha dado un nuevo paso que marca un hito en el sector. Ha abierto en Aldaia la primera sala de sedación legal de España para tatuarse, un servicio pionero que ya ha atraído a clientes ilustres como el futbolista Javi Martínez.

Arte y medicina se unen en esta sala

Bohigues, que de adolescente soñaba con ser cineasta y pasaba horas dibujando cómics, ha convertido su estudio en un centro donde arte y medicina se unen. La nueva sala cuenta con un anestesista y un enfermero profesionales, lo que permite realizar tatuajes de gran formato —como una espalda completa— en una sola sesión de hasta ocho horas, con cinco tatuadores trabajando al mismo tiempo mientras el cliente duerme.

“El cliente entra, se le coloca la vía, y en pocos minutos está sedado”, explica Bohigues. No es anestesia general, sino un sueño profundo controlado, lo que permite trabajar durante horas sin que la persona sienta dolor ni tenga que soportar largas sesiones repartidas en meses. Durante todo el proceso, el equipo sanitario monitoriza las constantes vitales para garantizar la seguridad.

Reducir sesiones y ahorrar tiempo

Entre las ventajas, el artista destaca la posibilidad de reducir drásticamente el tiempo necesario para completar piezas complejas, evitar el desgaste físico y psicológico del cliente, y facilitar que personas de fuera de Valencia puedan terminar su tatuaje en una sola visita.

Para Bohigues, que ha tatuado a estrellas como Neymar o Fernando Torres, esta apuesta es el inicio de algo mayor: "Es un negocio que va a ir a más", afirma. Con esta apertura, Aldaia se convierte en un referente mundial para los amantes del tatuaje que buscan vivir la experiencia de forma cómoda, rápida y segura.