Según las investigaciones, las piezas eran enviadas posteriormente a terceros países

La Policía localiza en Valencia un desguace ilegal que almacenaba 300 vehículos afectados por la DANA

Compartir







ValenciaEl grupo de Medio Ambiente de la Policía de la Generalitat Valenciana ha descubierto en l'Horta Sud una nave industrial donde se realizaban despieces irregulares de vehículos adquiridos en desguaces. Según las investigaciones, las piezas —principalmente motores y elementos de carrocería— eran enviadas posteriormente a terceros países.

Residuos generados por la DANA

Este hallazgo se enmarca en los controles realizados tras las inundaciones del pasado mes de octubre, que dejaron miles de toneladas de residuos en la Comunitat Valenciana. Una parte importante de estos restos procedía de vehículos que fueron arrastrados por el agua.

PUEDE INTERESARTE Siete detenidos por dar una paliza a un joven en octubre de 2024 en Alicante: la víctima continúa ingresada

Vigilancia para frenar talleres clandestinos

Las autoridades habían establecido desde el primer momento medidas para garantizar que los vehículos siniestrados se trataran conforme a la normativa vigente. Sin embargo, la magnitud de los daños provocó que algunos aprovecharan la situación para actuar de forma irregular. Ante ello, se han intensificado las labores de vigilancia para localizar y desmantelar talleres clandestinos como el encontrado en l'Horta Sud.

Informes a las entidades competentes

La unidad de Medio Ambiente remitirá los informes elaborados a las autoridades competentes, con el objetivo de que se adopten las medidas necesarias para sancionar y prevenir este tipo de prácticas ilegales.

Suscríbete a las newsletters de Informativos Telecinco y te contamos las noticias en tu mail.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y conoce toda la