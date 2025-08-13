La Conselleria de Medio ambiente ha decidido un cierre cautelar tras los resultados del muestreo

Los análisis detectan niveles que duplican el límite permitido y se prohíbe el baño por precaución.

Compartir







ValenciaQuien quiera darse un baño en las playas mediterráneas tiene que pensárselo dos veces. En lo que llevamos de verano, una decena de playas se han tenido que cerrar por la presencia de aguas residuales en el mar. Ahora, las playas de Terranova, Pau-Pi, Aigua Blanca y Aigua Marc, en la localidad valenciana de Oliva, han sido cerradas al baño después de que las muestras de agua recogidas el pasado lunes superaran el doble de los valores máximos admisibles en uno de los parámetros que indican contaminación fecal. La Conselleria de Medio Ambiente ha confirmado que los resultados apuntan a un origen residual.

El Ayuntamiento de Oliva ha recibido la notificación oficial y ha procedido a izar la bandera roja en las cuatro zonas afectadas. La concejalía de Playas ha señalado que se trata de un cierre cautelar, motivado por el programa semanal de control de la calidad del agua.

Las autoridades locales han pedido a vecinos y visitantes no acceder a las áreas de baño mientras se mantenga la prohibición.

Investigando el origen de la contaminación

Desde la Generalitat se trabaja junto al consistorio para localizar el foco de la contaminación y realizar nuevos análisis. Los resultados se esperan para este miércoles, momento en el que se decidirá si se reabren las playas o se prolonga el cierre.

El Ayuntamiento subraya que la decisión responde a un criterio de máxima prudencia para proteger la salud pública. Hasta conocer los nuevos datos, el baño seguirá prohibido.

Suscríbete a las newsletters de Informativos Telecinco y te contamos las noticias en tu mail.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y conoce toda la actualidad al momento.