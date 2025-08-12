El Mar Mediterráneo se calienta entre un 20% y un 30% más rápido que la media global de los océanos

Los expertos advierten que la presencia de estos animales rompe el equilibrio de la cadena trófica

Compartir







ValenciaEl calentamiento global y sus efectos sobre los ecosistemas marinos están favoreciendo la llegada y expansión de especies invasoras que ponen en riesgo la fauna autóctona del Mediterráneo. El dragón azul, el pez león y el pez conejo son tres de los ejemplos más recientes que preocupan a científicos y autoridades medioambientales.

Un mar que se calienta más rápido que la media mundial

Según el Centro de Estudios Ambientales del Mediterráneo (CEAM), este mar se calienta entre un 20% y un 30% más rápido que la media global de los océanos. Este fenómeno convierte al Mediterráneo en “un laboratorio climático”, donde los síntomas del cambio climático se manifiestan a una velocidad muy superior a la de otros entornos marinos.

El aumento de la temperatura no solo altera el equilibrio térmico y las corrientes, sino que también modifica los hábitats y las rutas migratorias, abriendo la puerta a especies procedentes de zonas tropicales y subtropicales.

Tres especies que generan alerta:

Dragón azul (Glaucus atlanticus) : este molusco, de aspecto llamativo pero tóxico, se alimenta de medusas y puede causar dolorosas picaduras a los bañistas.

: este molusco, de aspecto llamativo pero tóxico, se alimenta de medusas y puede causar dolorosas picaduras a los bañistas. Pez león (Pterois volitans) : originario del Indo-Pacífico, tiene espinas venenosas y un apetito voraz que amenaza a peces pequeños y crustáceos.

: originario del Indo-Pacífico, tiene espinas venenosas y un apetito voraz que amenaza a peces pequeños y crustáceos. Pez conejo (Siganus luridus y Siganus rivulatus): Es herbívoro pero altamente invasivo, degrada praderas marinas y compite con especies locales por los recursos.

PUEDE INTERESARTE La intensidad de las DANAS se multiplica con un Mediterráneo cada vez más caliente

Los expertos advierten que la presencia de estos animales rompe el equilibrio de la cadena trófica, desplaza a especies autóctonas y provoca pérdidas económicas en sectores como la pesca artesanal. Además, el aumento de especies tóxicas o venenosas representa un riesgo añadido para la salud pública y el turismo.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Informativos Telecinco para enterarte de todo! Newsletter de Informativos Telecinco ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

Posibles soluciones y retos

Las organizaciones medioambientales reclaman medidas coordinadas a nivel europeo, como sistemas de alerta temprana, campañas de concienciación y controles más estrictos en zonas portuarias y de tráfico marítimo. También apuntan a la necesidad de mitigar el cambio climático como estrategia a largo plazo para frenar la expansión de invasoras.

“Lo que vemos en el Mediterráneo es un adelanto de lo que podría pasar en otros mares si no actuamos a tiempo”, concluyen desde el CEAM.

Suscríbete a las newsletters de Informativos Telecinco y te contamos las noticias en tu mail.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y conoce toda la actualidad al momento.