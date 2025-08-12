El dragón azul, el pez león y el pez conejo: nuevas amenazas para la biodiversidad del Mediterráneo
El Mar Mediterráneo se calienta entre un 20% y un 30% más rápido que la media global de los océanos
Los expertos advierten que la presencia de estos animales rompe el equilibrio de la cadena trófica
ValenciaEl calentamiento global y sus efectos sobre los ecosistemas marinos están favoreciendo la llegada y expansión de especies invasoras que ponen en riesgo la fauna autóctona del Mediterráneo. El dragón azul, el pez león y el pez conejo son tres de los ejemplos más recientes que preocupan a científicos y autoridades medioambientales.
Un mar que se calienta más rápido que la media mundial
Según el Centro de Estudios Ambientales del Mediterráneo (CEAM), este mar se calienta entre un 20% y un 30% más rápido que la media global de los océanos. Este fenómeno convierte al Mediterráneo en “un laboratorio climático”, donde los síntomas del cambio climático se manifiestan a una velocidad muy superior a la de otros entornos marinos.
El aumento de la temperatura no solo altera el equilibrio térmico y las corrientes, sino que también modifica los hábitats y las rutas migratorias, abriendo la puerta a especies procedentes de zonas tropicales y subtropicales.
Tres especies que generan alerta:
- Dragón azul (Glaucus atlanticus): este molusco, de aspecto llamativo pero tóxico, se alimenta de medusas y puede causar dolorosas picaduras a los bañistas.
- Pez león (Pterois volitans): originario del Indo-Pacífico, tiene espinas venenosas y un apetito voraz que amenaza a peces pequeños y crustáceos.
- Pez conejo (Siganus luridus y Siganus rivulatus): Es herbívoro pero altamente invasivo, degrada praderas marinas y compite con especies locales por los recursos.
Los expertos advierten que la presencia de estos animales rompe el equilibrio de la cadena trófica, desplaza a especies autóctonas y provoca pérdidas económicas en sectores como la pesca artesanal. Además, el aumento de especies tóxicas o venenosas representa un riesgo añadido para la salud pública y el turismo.
Posibles soluciones y retos
Las organizaciones medioambientales reclaman medidas coordinadas a nivel europeo, como sistemas de alerta temprana, campañas de concienciación y controles más estrictos en zonas portuarias y de tráfico marítimo. También apuntan a la necesidad de mitigar el cambio climático como estrategia a largo plazo para frenar la expansión de invasoras.
“Lo que vemos en el Mediterráneo es un adelanto de lo que podría pasar en otros mares si no actuamos a tiempo”, concluyen desde el CEAM.
