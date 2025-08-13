El verano avanza y las reservas hídricas de la cuenca del Júcar muestran un comportamiento excepcional:

Algunos pantanos han experimentado recuperaciones históricas:

ValenciaLas reservas hídricas de la Comunitat Valenciana encaran el tramo final del verano en una situación muy distinta a la vivida el año pasado. Los embalses gestionados por la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) acumulan más agua que hace doce meses, gracias a las abundantes lluvias registradas durante el otoño e invierno pasados, que han permitido esquivar, por ahora, la temida prealerta por sequía.

En total, los pantanos de la cuenca se encuentran al 55,26% de su capacidad, con 1.563,81 hectómetros cúbicos almacenados, lo que supone un 10% más que en 2024. Desde junio, el consumo se ha situado en 192,08 hm³. Estas cifras son especialmente positivas para la época del año ya que estamos por encima del 50%, un porcentaje muy positivo en plena campaña de riego. Cada semana se consumen unos 30 hm³, equivalentes a 12.000 piscinas olímpicas.

Lluvias excepcionales y recuperación de zonas en emergencia

En comarcas como la Marina Alta, las precipitaciones se han multiplicado por seis respecto al año anterior, pasando de 144,4 a 857,55 litros por metro cuadrado. También la Sénia ha cuadruplicado registros y el Palància ha sumado casi 300 litros más que en 2023-2024, alcanzando los 497,9 l/m².

El cambio ha permitido que zonas que estaban en emergencia hídrica el año pasado, como el Palància, la Sénia y la Marina Alta, hayan salido de esa situación.

Embalses que han revivido

Los grandes pantanos del Júcar han experimentado subidas notables: Alarcón (64,94%), Contreras (+16%), Forata (de 6,81 a 24,34 hm³) o Benagéber (de 85,13 a 133,43 hm³). Algunos, como Ulldecona y María Cristina, han pasado prácticamente de estar secos a superar el 47% y el 81% de su capacidad, respectivamente.

El incremento de las precipitaciones ha situado a 2025 como uno de los mejores ejercicios de las últimas décadas. De hecho, los técnicos no descartan que este verano se cierre como el quinto mejor año en reservas de los últimos 35 años.

