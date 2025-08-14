La víctima es una turista estadounidense de 17 años que iba a su hotel

Detenido en Celanova un hombre acusado de tres agresiones sexuales a extranjeras sin papeles

ValenciaEl conductor de un vehículo de transporte con conductor (VTC) ha sido detenido en València como presunto autor de una agresión sexual tras, supuestamente, realizar tocamientos a una joven de 17 años que subió al vehículo para que la llevara al hotel donde se hospedaba.

Los hechos se produjeron sobre las tres de la madrugada del pasado viernes, día 8, y el presunto autor, un hombre de 55 años, fue detenido la mañana de este martes por un delito de agresión sexual, según han informado fuentes de la Policía Nacional.

Según las fuentes, al parecer la víctima, tras solicitar y subir al VTC para que le trasladaba al hotel donde se hospedaba, sufrió tocamientos por parte del conductor del vehículo.

La investigación realizada por la Unidad de Atención a las Familias y Mujer (UFAM) de la Policía Nacional permitió la localización y detención del presunto autor de los hechos.

La víctima es una turista estadounidense de 17 años

Según informa el diario Las Provincias, la víctima es una turista estadounidense de 17 años que, tras salir de fiesta con unos amigos, optó por marcharse al hotel y subió en el asiento del copiloto del VTC donde, según la denuncia que interpuso, el conductor le manoseó los pechos.

El diario añade que el conductor del coche, que ha quedado en libertad con la obligación de comparecer ante el juzgado cuando sea citado, no tenía antecedentes y trabajaba para esa empresa desde hace cinco años, y ha mantenido que fue la denunciante quien comenzó a tocarle mientras conducía.