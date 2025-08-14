El repentino fallecimiento ha sorprendido a familiares y amigos

Concejala por el Partido Popular de Hacienda, Fallas y Recursos Humanos del Ayuntamiento de Benicarló

Compartir







CastellónArantxa García Roldán, concejala por el Partido Popular de Hacienda, Fallas y Recursos Humanos del Ayuntamiento de Benicarló, Castellón, ha fallecido este miércoles a los 49 años.

El repentino fallecimiento ha sorprendido a familiares y amigos. Algunos de sus compañeros han expresado a través de las redes su pesar por la triste noticia de la pérdida de Arantxa García, entre ellos Juanfran Pérez Llorca.

“Quiero expresar mi profundo pesar por el fallecimiento de nuestra compañera, Arantxa García Roldán. Su entrega y compromiso al servicio del Ayuntamiento de Benicarló son un ejemplo de esfuerzo y dedicación. Hago llegar mis condolencias más sinceras a su familia, amigos y a quienes compartieron con ella trabajo y vida. D.E.P”