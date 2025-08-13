"No me he cachondeado de los incendios. No he hecho broma. Quien se ríe de la gente es quien sigue en Cádiz de vacaciones, que no ha aparecido por Tarifa"

España cercada por las llamas: el incendio de Molezuelas, en Zamora, sigue sin control y con 18.000 hectáreas quemadas

Compartir







Óscar Puente, ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, en el centro de las críticas de la oposición por sus últimos mensajes en las redes sociales cargando contra Alberto Núñez Feijóo y los presidentes autonómicos Alfonso Fernández Mañueco y Juanma Moreno por los incendios que asolan respectivamente a puntos de Castilla y León y Andalucía, ha recalcado que en ningún momento ha hecho "broma" de la situación provocada por los fuegos, subrayando que solo ha expresado su "indignación" desde "la ironía" y "el sarcasmo".

"No me he cachondeado de los incendios. No he hecho broma. Quien se ríe de la gente es quien sigue en Cádiz de vacaciones, que no ha aparecido por Tarifa", ha afirmado el ministro en una alusión velada al presidente de la Junta de Andalucía, como ya hiciese con su homólogo en Castilla y León cuando en sus mensajes en la red social 'X' le reprochaba precisamente estar en Cádiz mientras ardía Castilla y León.

Esto último, lo hizo además en una contestación al líder del PP, a quien, en alusión a Fernández Mañueco, le preguntaba: "¿Te ha contado qué tal el tiempo en Cádiz?. En Castilla y León está calentita la cosa"; un mensaje que, junto a otros en la misma línea, terminó por desatar un aluvión de reproches por parte de los populares, que volvieron a exigir su cese en tromba.

PUEDE INTERESARTE León llora la muerte de Abel Ramos, el voluntario al que el fuego atrapó en Molezuelas

Óscar Puente carga contra la gestión de los incendios de los presidentes autonómicos del PP

Defendiendo sus publicaciones frente a quienes le acusan de frivolizar o bromear con los incendios, el ministro ha proclamado: "Si mis tuits han puesto el dedo en la llaga, bienvenidos sean".

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Informativos Telecinco para enterarte de todo! Newsletter de Informativos Telecinco ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

Pronunciándose durante una comparecencia informativa en Almería junto al ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, sobre las obras del Viaducto de los Feos en el marco de la construcción de la conexión ferroviaria en Alta Velocidad entre Murcia y Almería, Óscar Puente ha insistido en su crítica. Instando a los medios de comunicación a "quedarse con lo importante", que a su juicio es "el patrón de conducta", en alusión a la actitud de los presidentes autonómicos del PP ante las emergencias, ha denunciado la gestión que están realizando.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Toda la actualidad de Informativos Telecinco en Google News

Lamentando al mismo tiempo el aluvión tuitero de "un ejército de personas dispuestas a lapidarte", ha subrayado también la paradoja de que sus tuits han sido similares a los del actual presidente andaluz cuando en 2018 se encontraba en la oposición.

"Aunque pidas lo mismo que cuando Moreno Bonilla en agosto de 2018 decía que la presidenta (Susana Díaz) estaba ausente porque no estaba presente en los incendios", ha argumentado Puente, quien seguidamente se ha preguntado "dónde está hoy Moreno Bonilla", así como si "es tan grave pedirle que esté al pie del cañón de los incendios".

"Es mi tierra Castilla y León la que se está quemando", ha proclamado el ministro de Transportes para explicar su reacción en la red social X, quien ha blandido el precedente como es el incendio de Zamora en 2022, por lo que ha lamentado que "han pasado tres años y no ha cambiado nada".

Al respecto, el ministro se ha lamentado de "la ley del embudo" y de "la demagogia", mientras ha recordado otros episodios de comportamientos de responsables institucionales del Partido Popular, entre los que ha incluido "el de Aragón (Jorge Azcón) de boda; en los incendios, de vacaciones", mientras ha considerado que "no tiene nada de particular en agosto", aunque ha ironizado con que "los de izquierdas no tenemos derechos".