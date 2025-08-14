Un estudio con sensores confirma que la frondosa vegetación crea un refugio climático natural para animales y visitantes

La reducción térmica beneficia también a los más de 6.000 animales de 150 especies que habitan en el parque

ValenciaValencia se encuentra de lleno en la segunda ola de calor del verano con máximas que algunos días rozan los 40 grados, ir por la calle se convierte en un verdadero infierno. Sin embargo algunos puntos de la ciudad son más fríos que otros, es el caso de BIOPARC Valencia.

En medio de una ciudad que sufre intensas olas de calor, el parque ha presentado datos que respaldan lo que la comunidad científica lleva años advirtiendo: la vegetación reduce de forma significativa la temperatura y mejora el bienestar. Las mediciones, realizadas con sensores instalados en cuatro zonas del parque, confirman que la diferencia térmica con respecto al centro urbano puede alcanzar hasta los 7 grados.

Durante la ola de calor de principios de julio, cuando la estación meteorológica del casco histórico registraba 35º y una sensación térmica de 37º, las cifras dentro del parque eran muy distintas: -5º en la sabana, -6º en la selva y hasta -7º en Madagascar y la cueva de Kitum.

Resultados que se repiten incluso sin ola de calor

Los registros no son puntuales. En días con temperaturas más moderadas, el centro de la ciudad alcanzó cerca de 32º y una sensación térmica de 35º. En BIOPARC, la diferencia seguía siendo notable: entre -3º y -6º según la zona.

No solo los grados marcan la diferencia. El sonido del agua, la sombra de la arboleda, la fragancia de las flores y la visión del verde intenso contribuyen a generar una sensación de bienestar. Los visitantes pueden recorrer senderos sombreados, descansar en miradores y disfrutar de actividades gratuitas, además de una experiencia de Realidad Virtual que sumerge a los espectadores en los fondos marinos con tecnología de 180º.

Bienestar para animales y personas

La reducción térmica beneficia también a los más de 6.000 animales de 150 especies que habitan en el parque, desde las crías de primates y antílopes hasta los jóvenes elefantes Makena y Malik. El diseño de zooinmersión y el paisajismo —con la mayor colección de acacias de Europa— recrean fielmente hábitats naturales y proporcionan un entorno saludable tanto para fauna como para visitantes.

BIOPARC no solo se presenta como un lugar de ocio, sino como un espacio de conservación de biodiversidad y concienciación medioambiental. Sus datos reafirman la urgencia de re-naturalizar las ciudades, crear áreas verdes y aprovechar el poder de la vegetación para mitigar el calor, mejorar la calidad del aire y combatir el cambio climático sin recurrir a sistemas de refrigeración artificial.