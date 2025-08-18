La organización criminal se dedicaba a la explotación sexual de mujeres de origen sudamericano en un prostíbulo de Alicante

La red utilizaba líneas telefónicas contratadas con documentación robada o extraviada

AlicanteAgentes de la Policía Nacional han desarticulado una organización criminal dedicada, presuntamente, a la explotación sexual de mujeres de origen sudamericano en un piso prostíbulo de Alicante y a la extorsión de clientes mediante amenazas de violencia y chantajes. La operación se ha saldado con nueve personas detenidas en Albacete (5), Alicante (3) y Valencia (1), entre ellas los tres cabecillas de la red.

Las pesquisas comenzaron a mediados de 2024 tras varias alertas anónimas recibidas en el Servicio de Atención a la Víctima de la Trata. Los avisos denunciaban la existencia de un piso en Alicante donde varias mujeres eran obligadas a prostituirse y que además funcionaba como punto de venta de drogas.

Extorsiones de hasta 3.000 euros

El entramado no solo explotaba sexualmente a las víctimas, sino que también se dedicaba a extorsionar a los clientes. Tras captar a los consumidores a través de anuncios en plataformas digitales, los delincuentes los amenazaban con revelar a su entorno más cercano su condición de usuarios de prostitución si no abonaban cantidades que iban desde 300 hasta 3.000 euros. Las amenazas incluían desde agresiones físicas hasta la muerte de los afectados o de sus familiares en caso de negativa al pago.

Para dificultar la labor policial, la red utilizaba líneas telefónicas contratadas con documentación robada o extraviada, que eran dadas de baja inmediatamente después de cada operación delictiva.

La operación culminó con la entrada y registro en una vivienda de Albacete donde residían los líderes: dos hermanos y su madre, que actuaba como receptora del dinero obtenido, aunque no participaba directamente en las actividades criminales.