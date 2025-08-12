La Guardia Civil ha detenido a un hombre, que ya se encuentra en prisión, por varios presuntos delitos de trata de seres humanos

Se han liberado a tres víctimas de trata en la localidad de Yuncos, Toledo

La Guardia Civil ha detenido a un hombre, que ya se encuentra en prisión, por cometer varios presuntos delitos de trata de seres humanos con fines de explotación sexual, violencia de género, lesiones, coacciones y amenazas, en una operación en la que se han liberado a tres víctimas de trata en la localidad de Yuncos (Toledo).

La investigación comenzó después de que una mujer denunciara estar encerrada junto a otras dos en una vivienda en Yuncos, mientras un hombre intentaba acceder a la vivienda de forma violenta, amenazándolas de muerte.

La patrulla de la Guardia Civil acudió al domicilio, comprobando que el agresor ya no se encontraba en el lugar.

Las tres víctimas fueron engañadas aprovechando su situación de vulnerabilidad

Las tres mujeres, que lograron salir del inmueble, manifestaron a los agentes su deseo de abandonar la vivienda y denunciar que estaban siendo explotadas sexualmente en el interior de dicho piso.

Las primeras investigaciones por parte de la Policía Judicial de Illescas revelaron que una de las mujeres había sido pareja sentimental del ahora detenido y le había denunciado el pasado 6 de junio por violencia de género.

Las tres víctimas fueron engañadas aprovechando su situación de vulnerabilidad y estancia irregular en España, siendo obligadas mediante coacciones y falsas promesas de regularización de su situación, a ejercer la prostitución en viviendas particulares.

Se inició una investigación mediante la que se pudo constatar que las víctimas eran captadas en la zona donde se encontraba la vivienda o a través de anuncios de páginas web, siendo aisladas de sus círculos familiares para que no descubrieran que iban a ejercer la prostitución.

Una de las tres mujeres, la expareja del agresor, sufría además agresiones físicas y sexuales.

El pasado viernes, agentes de la Unidad Orgánica de Policía Judicial, en colaboración con el Equipo de Policía Judicial de Illescas y Seguridad Ciudadana de la misma localidad, detuvieron al hombre de 47 años y registraron su domicilio, donde supuestamente estaban siendo explotadas las mujeres.

Allí, se hallaron indicios que revelaron la existencia de cámaras de grabación y otros de explotación sexual.

El detenido fue puesto a disposición judicial, acordándose su ingreso en prisión, enfrentándose a cargos por trata de seres humanos con fines de explotación sexual, violencia de género, lesiones, coacciones y amenazas.