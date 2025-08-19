El personal sanitario ha recomendado a los familiares que se traigan ventiladores particulares para aliviar la situación

Las habitaciones de postoperatorio están a más de 40 grados

ValenciaVenimos de la semana más calurosa de todo el verano con máximas por encimas de 40 grados, una situación más que preocupante si esos 40 grados son también dentro de una habitación cerrada. Esta situación es justamente la que viven los pacientes de la quinta planta del Hospital Clínico de Valencia desde que arrancó la ola de calor. El sistema de climatización de la planta permanece averiado y, según denuncian familiares y pacientes, la solución no llega. Una situación que parece que se repite cada verano.

El personal sanitario, que también sufre las condiciones extremas, ha recomendado a los familiares que se traigan ventiladores particulares para aliviar mínimamente la situación. «No dábamos crédito, pero después de unos minutos en la habitación entendimos que era imprescindible», explica la familiar de un paciente recién operado. Ahora, los enfermos descansan como pueden con pequeños ventiladores colocados en las repisas de las ventanas.

La preocupación crece entre los familiares por las consecuencias del calor extremo sobre la salud de los pacientes recién intervenidos. Durante este lunes, aseguran, se han registrado numerosas reclamaciones formales en el centro. El personal médico y de enfermería admite que han trasladado el problema a la dirección del hospital, pero se remite a la Conselleria de Sanidad. Mientras tanto, nada cambia.

Recuperarse en condiciones extremas

Las noches se hacen imposibles y el calor se multiplica en los casos de pacientes en aislamiento, donde los acompañantes solo pueden entrar con bata y guantes protectores, lo que intensifica la sensación de sofoco. «Es insoportable», denuncian. Incluso el sistema de renovación de aire genera un ruido constante sin aportar alivio.

Entre la incomodidad, la falta de descanso y la ausencia de soluciones inmediatas, muchos familiares reconocen que lo único que desean es que sus seres queridos reciban el alta lo antes posible. «En espacios mejor acondicionados la recuperación sería más fácil», apuntan resignados.