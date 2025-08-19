Otra persona ha resultado herida y una vecina afectada por el humo ha tenido que ser rescatada por los bomberos

La explosión se produjo, por causas que aún se desconocen, en la tercera planta de un edificio

ValenciaUna persona ha muerto en la explosión con incendio que ha tenido lugar en una vivienda de Benifaió (Valencia), mientras que otra persona ha resultado herida y una vecina afectada por el humo ha tenido que ser rescatada por los bomberos.

Según ha informado el Consorcio Provincial de Bomberos, la explosión se produjo, por causas que aún se desconocen, pasadas las 22:00 horas del lunes, en un piso de la tercera planta de un edificio en Benifaió, en la calle Juan Ramón Jiménez.

Al lugar se desplazaron cuatro dotaciones de bomberos de Torrent, Silla y Alzira, el sargento de Torrent y un oficial del Consorcio, que procedieron a las tareas de extinción y búsqueda de afectados.

Otra persona herida y una vecina afectada por inhalación de humo

En el piso donde se registró la explosión se localizó a la víctima mortal, mientras que otra persona resultó herida.

En el piso vecino los bomberos rescataron a una mujer afectada por el humo.

El dispositivo de bomberos se ha retirado a la 1:30 horas del martes, han indicado las mismas fuentes.