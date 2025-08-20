Lo que comenzó como una respuesta espontánea se ha convertido en un ejemplo de cooperación entre territorios

Han salido tres furgones cargados con colchones, productos de higiene, agua y cascos de seguridad.

valenciaLos vecinos de Valencia que hace 10 meses sufrieron las consecuencias de la Dana se han convertido ahora en voluntarios para auxiliar a la población de León, castigada en los últimos días por los incendios forestales. “Ellos más que nadie saben lo duro que es pasar por una situación así y no podían decir que no”, explican desde la asociación que coordina la ayuda.

Desde la nave de Albal han salido tres furgones cargados con colchones, productos de higiene, agua y cascos de seguridad. Está previsto que lleguen a la zona de El Bierzo en torno a las nueve o diez esta noche, donde ya se han puesto en contacto con asociaciones locales que solicitaron apoyo.

Un esfuerzo colectivo con necesidades urgentes

La coordinación de esta ayuda solidaria se lleva a cabo entre varias asociaciones, aunque reconocen que todavía faltan productos de primera necesidad. Por ello, han lanzado un llamamiento urgente a la población para colaborar con donativos y aportaciones materiales. “Hay cosas que nos han pedido y que no tenemos disponibles; necesitamos que la gente se ponga en contacto con nosotros”, remarcan los organizadores.

En la nave de Albal se han grabado escenas cargadas de emoción: vecinos y voluntarios aplaudiendo mientras partían los furgones, así como imágenes de colchones y otros materiales siendo cargados. Aunque no se pudo registrar el último furgón lleno —ya que salió más tarde hacia Torrent—, los vídeos muestran la fuerza de una comunidad que sabe transformar la adversidad en apoyo.

Una cadena de ayuda que no se detiene

Lo que comenzó como una respuesta espontánea se ha convertido en un ejemplo de cooperación entre territorios. Los valencianos, que en su día recibieron ayuda tras la Dana, sienten ahora que es su turno de estar al otro lado. Su mensaje es claro: la solidaridad es la mejor herramienta frente a la emergencia.