Lo que empezó siendo una anécdota se ha convertido en un problema en Torrevieja. Por las calles y parques de la localidad alicantina se pueden ver hasta 700 gallinas, gallos y pollos que conviven junto a palomas y otros animales urbanos.

El canto de los gallos y la presencia de gallinas con polluelos se ha vuelto parte del paisaje y, para algunos, incluso un entretenimiento. Sin embargo, la situación preocupa por el exceso de ejemplares, muchos de ellos fuera de los parques, lo que implica riesgos para la circulación y para los propios animales.

“Pueden tener problemas de malnutrición, de depredación, de atropello. No es lugar para gallinas. Porque son animales que no están sometidos a un control veterinario, entonces pueden transmitir enfermedades”, señala Jordi Aguiló, veterinario de animales exóticos de la UCH CEU.

El Ayuntamiento sigue buscando quién se pueda hacer cargo

El origen del fenómeno se remonta a la introducción de algunos ejemplares en un parque hace años. Ante el aumento descontrolado, el Ayuntamiento adjudicó en enero la tarea de retirarlas a una empresa, pero esta renunció al contrato, que incluía la obligación de trasladar a los animales a un entorno seguro y adecuado.

Ahora, el consistorio busca de nuevo quién se haga cargo de las labores de captura y traslado, mientras los vecinos siguen conviviendo con este peculiar símbolo de la ciudad que ya se ha convertido en un desafío para la convivencia.