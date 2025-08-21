Iván Sevilla 21 AGO 2025 - 15:11h.

Demolcán Pet Food Nutrition donará "más de 100 kilos de pienso natural" además de real food y snacks

HuelvaMientras los incendios continúan devastando España, empiezan a surgir iniciativas como la donación desde Huelva de pienso para alimentar a los animales que están acogidos en protectoras por el fuego de Jarilla.

Esta labor altruista de la firma onubense Demolcán Pet Food Nutrition es un ejemplo más de la ola de solidaridad que se está viendo hacia los territorios afectados por las llamas.

"Los animalitos también están sufriendo mucho en esta situación, se están quemando y habrá muchos fallecidos. En cuanto a los supervivientes se ven obligados a un cambio de hábitat", lamentan desde la empresa a Informativos Telecinco.

La idea de hacer las donaciones de comida "surgió junto al chef Ángel Rivas", nos cuenta Antonio, CEO y gerente. "Él nos llamó para ver si queríamos colaborar y aceptamos", añade.

"Más de 100 kilos de pienso natural y también real food"

"Creemos que aportando este granito de arena podemos ayudar a hacer más amena esta tragedia, que habrá dejado a muchos perros y gatos sin hogar", nos recuerda. Por eso, van a dar "más de 100 kilos de pienso natural".

Además de "un producto pionero en España que es la real food para animales", cuyos ingredientes de primera calidad son de proveedores cercanos que aportan sus "frutas y verduras" cultivadas.

Esta comida, totalmente natural también, lleva "condroprotectores para la salud de las articulaciones, vitaminas y minerales", según nos especifica Antonio sobre sus propiedades nutricionales.

Asimismo, donarán "un gran surtido de snacks que sirven para que el animal se desestrese mordiendo y disfrute del sabor a pescado de la costa de Huelva".

Desde Demolcán Pet Food Nutrition confían en que todo esto contribuya a que las mascotas pasen estos momentos tristes "lo mejor posible". En su tienda online aparecen todos los productos que tienen.

Aparte de los piensos, que incluso se pueden comprar dependiendo de la raza, los snacks y la comida húmeda para perros y gatos, venden suplementos naturales.