El médico, de 49 años, habría estado grabando a sus pacientes "durante al menos tres años" cuando realizaba reconocimientos médicos

Detenido un hombre por grabar a varias personas en un gimnasio de Santander

Agentes de la Guardia Civil han detenido a un médico de 49 años acusado de grabar a pacientes, sin su consentimiento, durante reconocimientos médicos en el centro donde ejercía su actividad profesional. El detenido ha sido puesto a disposición judicial como presunto autor de un delito continuado de descubrimiento y revelación de secretos.

La investigación comenzó a principios de julio, tras recibirse una denuncia anónima de un trabajador de un centro sanitario de la provincia de Alicante, quien aseguró haber observado cómo el facultativo utilizaba un dispositivo de grabación oculto bajo la apariencia de una llave de vehículo, con el que trataba de registrar imágenes de una paciente, según ha indicado el instituto armado en un comunicado.

Ante la gravedad de los hechos, el Equipo Territorial de Policía Judicial de San Juan asumió la investigación y puso en marcha una operación con el objetivo de esclarecer lo ocurrido y detener al presunto responsable.

Cinco cámaras espías intervenidas

El pasado 11 de agosto, los agentes procedieron a la detención del médico cuando acudía a su lugar de trabajo. En este momento, le intervinieron dos dispositivos tipo espía, también con apariencia de llaves de vehículos y preparados para la captación de imágenes.

Posteriormente, se practicó un registro en su domicilio, donde se incautaron tres nuevos dispositivos de grabación de características similares y abundante material informático.

Identificación de las víctimas

Los agentes están analizando todo el contenido con el objetivo de identificar a posibles víctimas. Hasta el momento se han localizado dos, aunque los investigadores no descartan que el número sea mayor, ya que "existen indicios de que el detenido podría haber estado cometiendo estos hechos durante al menos tres años".

El detenido, sin antecedentes por hechos similares, junto con los efectos intervenidos, fue puesto a disposición del Juzgado de Guardia del Partido Judicial de Alicante, que ordenó su puesta en libertad con medidas cautelares.