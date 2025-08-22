Redacción Andalucía Europa Press 22 AGO 2025 - 12:20h.

Detenido por agresiones y acosos sexuales a mujeres y dos menores en Roquetas de Mar, Almería

Una de las víctimas denunció los hechos tras haber estado alojada en casa del sospechoso

AlmeríaUn depredador sexual fue detenido recientemente por diferentes delitos cometidos contra varias mujeres y menores en la pedanía de Aguadulce, perteneciente a Roquetas de Mar (Almería).

Según ha informado la Guardia Civil, el hombre está acusado de presunta detención ilegal y agresión sexual a una de las víctimas, a quien le había ofrecido alojamiento en su casa.

La afectada aceptó la oferta de acogida en el domicilio del sospechoso porque, en ese momento, se encontraba en situación de especial vulnerabilidad, remarcan desde el Instituto Armado.

Agresiones sexuales a dos menores y acoso

Después de sufrir los hechos que denunció en comisaría a principios de agosto, se inició la investigación que permitió identificar y arrestar al individuo el día 15, tras ser reconocido por esta última víctima.

Última porque los agentes descubrieron que tenía ya antecedentes penales por similares hechos. Se le atribuyen agresiones sexuales a dos menores de edad y cuatro delitos de acoso sexual a otras mujeres.

Tras presentarse las diligencias en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Roquetas, la autoridad judicial decretó su ingreso inmediato en prisión provisional.