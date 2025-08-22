Libertad provisional para el cirujano que amputó en casa varios dedos a su padre

El detenido, de 54 años, está investigado por un delito de homicidio por imprudencia

Detienen a un cirujano en Alicante tras la muerte de su padre: le operó en la cocina de casa y le amputó varios dedos

El titular del Juzgado de Instrucción 8 de Alicante, en funciones de guardia, ha decretado este viernes, de conformidad con el Ministerio Fiscal, la libertad provisional para el cirujano acusado de amputar en su casa varios dedos del pie a su padre, lo que le provocó una infección que resultó mortal.

Según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV), el detenido, de 54 años, está investigado por un delito de homicidio por imprudencia.

El magistrado de guardia ha acordado inhibirse de las actuaciones en función del Juzgado de Instrucción 5 de la ciudad por ser el competente para proseguir con la investigación.

Tras la operación regresó a la residencia

Recientemente el anciano había sido diagnosticado en el hospital de unos problemas de circulación sanguínea y los médicos le habían recomendado amputarle parte de las extremidades inferiores por inicio de gangrena en varios dedos, para lo cual necesitaba el consentimiento expreso de todos sus hijos.

Al no contar con la autorización de todos ellos, según fuentes cercanas al caso, uno de los hijos, cirujano de profesión, le practicó una amputación casera en el domicilio de cinco dedos, tres de un pie y dos del otro.

El paciente regresó a la residencia de mayores donde estaba ingresado y allí se percataron de las heridas sangrantes que tenía en los pies. La situación se complicó y fue ingresado en el hospital donde falleció poco después por sepsis.