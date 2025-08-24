El entorno de la española desaparecida en Indonesia cree que podría haber sido víctima de un delito económico

El entorno de María Matilde Muñoz, la española desaparecida en Indonesia, sospecha del personal del hotel donde se hospedaba: "Esto no es normal"

La familia y los allegados de María Matilde Muñoz Cazorla, la mujer de 72 años desaparecida en Lombok, Indonesia, están desesperados. No saben nada de su paradero, creen que las autoridades “no están haciendo todo lo que podrían hacer”. Sospechan que la mujer podría haber sido víctima de un delito económico, pero que las autoridades del país “no van a mover un dedo”, según asegura su familia en declaraciones al diario ‘Última hora’.

La primera denuncia de la desaparición de María Matilde Muñoz Cazorla la pone su amiga Olga Marín Calonge el 28 de julio en la comisaría Sant Feliu de Guixols, en Girona. En su denuncia indica que no contesta y que desde "el 7 de julio no aparecen como recibidos sus mensajes en WhatsApp", además de creer "que la desaparición de la señora Muñoz no es voluntaria".

Días después, su familia pone otra denuncia en la comisaría de la Policía Nacional de Alcalá de Henares. Lo último que saben de María Matilde es que felicitó a su hermano el 29 de junio. “Creemos que fue esa misma noche cuando desapareció”, dice Elena Herranz, esposa del sobrino de María Matilde, en declaraciones al mencionado diario.

Se muestran seguros de que no es una desaparición voluntaria. Entre otras cosas, la mujer, que había llegado a Indonesia en el mes de junio, esperaba encontrarse allí con unos amigos argentinos.

Las sospechas sobre el hotel

Las sospechas de su entorno se centran sobre el hotel Bumi Aditya, en la zona costera occidental de Senggigi. Allí, se registró María Matilde el 12 de junio. El día 2 de julio, indica en declaraciones a EFE Nurmala Hayati, contable del hotel, la mujer extendió su estancia hasta el 20 de ese mes, pagándole por adelantado e indicándole que “se iba a la playa”.

Ese fue el último día que la vio. “El día 5 de julio, el personal del hotel me dijo que Matilde no había vuelto desde el 2 de julio. Le mandé un mensaje de WhatsApp pero no lo recibió”. Un día después le contestó diciendo que estaba en Laos y que iba a permanecer dos semanas allí por una urgencia.

El mensaje hace saltar las alarmas de sus familiares porque está escrito de una forma en la que María Matilde nunca lo haría.

Además, Sudiaji Gare, fundador de la agencia Aer Visa Lombok, que ayudó a tramitar el visado en Indonesia a la española aseguró a EFE que la mujer “no ha salido” del país y que su permiso de estancia en el archipiélago “sigue activo”.

Por otro lado, según indica su entorno, el hotel llamó a la agencia de alquiler de motos para que se llevasen el vehículo que ella tenía contratado y rompieron el candado de la habitación de la desaparecida y entraron.

En este sentido, barajan la hipótesis de que hubiese sido una víctima de delito económico. En su habitación hallaron un sobre vacío en el que le había recibido dos tarjetas de crédito. “Estamos seguros de que ha sido víctima de un acto criminal y aquí nadie hace nada”, lamentan.

Denuncian no haber recibido toda la información

Además, aseguran que no están recibiendo toda la información. “Por ejemplo, con las cámaras de seguridad de una mezquita que hay frente al hotel en el que desapareció, nos habrían sido de gran ayuda pero la policía indonesia dice que no grabaron nada. Creo que saben que ha sido alguien local quien le ha hecho algo y no van a mover un dedo porque viven del turismo y esto no les interesa”, denuncian.

Por otro lado, el 21 de agosto, un amigo de la mujer, con quien había discutido meses antes, escribió un mensaje en sus redes sociales asegurando que María Matilde le había escrito el 6 de julio para contarle que se mudaba a Tetebatu. El dato ya está a disposición de los investigadores.