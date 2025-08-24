Identifican al conductor que arrolló a dos personas durante una protesta en Cangas, Pontevedra

Redacción Galicia Agencia EFE 24 AGO 2025 - 12:29h.

El conductor se dio a la fuga y los agentes investigan los hechos, aunque de momento no han practicado ninguna detención

PontevedraLa Guardia Civil tiene identificado al conductor del vehículo que este sábado arrolló a dos personas que participaban en una protesta por mejoras sanitarias en Cangas (Pontevedra) y se dio a la fuga, aunque todavía no ha habido ninguna detención.

El suceso se produjo en la carretera EP-1005, en la localidad de O Hío, cuando un grupo de personas participaba en una protesta para exigir mejoras en el centro de salud. El conductor que se dio a la fuga está identificado desde el principio, según ha informado a EFE la Guardia Civil.

Los heridos, de 71 y 60 años

Los agentes están "practicando las diligencias oportunas" para investigar cómo ocurrieron los hechos y por el momento no han practicado ninguna detención.

Al parecer, el conductor paró cuando un grupo de vecinos que realiza periódicamente protestas por mejoras en su centro de salud iba a cruzar el paso de peatones, pero después emprendió la marcha y arrolló a dos personas.

Los atropellados son una mujer de 71 años y un hombre de 60 que presentan heridas "de diversa consideración".