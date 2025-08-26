El alcalde, Pau Navarro Giner, se arrodilló ante su pareja durante la procesión del Cristo del Socorro

Desde turistas espontáneos, hasta caídas al agua: las pedidas de matrimonio fallidas que arrasan en la Red

Compartir







Este fin de semana se han celebrado las Fiestas Patronales de Almudaina, Alicante, en honor a San Bartolomé Apóstol, del Santísimo Cristo del Socorro y de la Virgen del Rosario. Unas fiestas en las que sus vecinos han vivido un momento único: la pedida de mano del alcalde del municipio a su novia.

El alcalde, Pau Navarro Giner, se arrodilló ante su pareja durante la procesión del Cristo del Socorro. El primer edil aprovechó el final de este acto para sorprender a su pareja y pedirle matrimonio delante de todos los asistentes.

En el vídeo se aprecia el momento en el que el alcalde se arrodilla en la iglesia delante de su novia, saca un anillo del bolsillo y le pide la mano. Como testigos, medio pueblo y el párroco. Una anécdota que tardará en olvidarse en esta localidad alicantina.