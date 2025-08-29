Las familias que han tenido acceso a estas ayudas percibieron una media de 16.538 euros

El 86 % de los afectados todavía esperan las ayudas del gobierno

ValenciaYa han pasado diez meses desde la DANA que azotó Valencia y la situación de miles de familias sigue siendo muy preocupante: sus viviendas continúan destrozadas y las ayudas prometidas no llegan. Más de 37.000 hogares de la Comunitat aún no han recibido un solo euro para cubrir sus necesidades más básicas, lo que mantiene a muchos afectados en una situación límite.

Según los últimos datos de Moncloa, 43.592 personas solicitaron las llamadas ayudas directas para paliar daños personales, materiales en viviendas y enseres. Hasta el momento, según avanza Las Provincias, solo 6.102 han recibido el pago. Esto significa que el 86 % de los afectados todavía esperan la ayuda para reponer electrodomésticos, ropa o reparar sus domicilios.

Las familias que han tenido acceso a estas ayudas percibieron una media de 16.538 euros, lo que supone un desembolso total de unos 100 millones de euros. Sin embargo, el Gobierno central aún tiene pendientes otros 620 millones, apenas ha abonado el 14 % de lo comprometido.

Otro motivo de indignación es el cambio en la forma de comunicar los avances. Hasta hace unas semanas, la web oficial del Ejecutivo actualizaba el número de beneficiarios. Ahora solo publica la cifra global de dinero transferido, lo que desde el Consell se interpreta como una manera de maquillar los retrasos acumulados.

En contraste, la Generalitat Valenciana presenta un balance más positivo. De las 40.057 solicitudes recibidas, ya ha pagado ayudas a 27.761 familias, es decir, al 69 % de los afectados. Económicamente, de los 230 millones presupuestados para estas compensaciones, ya se han abonado más de 166 millones (72 %).

El resultado es evidente: mientras que el Gobierno central solo ha atendido a una de cada siete familias, la Generalitat ha llegado a dos de cada tres. Una diferencia que no solo genera frustración entre los vecinos, sino también un fuerte pulso político entre administraciones.