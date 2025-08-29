La Policía Nacional detiene en Valencia a un hombre que amenazó con un cuchillo a una mujer en su vivienda
Los efectos sustraídos fueron recuperados en su totalidad y devueltos a la propietaria.
El hombre entró de madrugada y la despertó con un cuchillo en el cuello
ValenciaUna mujer de Valencia vivió momentos de auténtico terror cuando, mientras dormía en su cama, un hombre entró en su domicilio y la despertó poniéndole un cuchillo en el cuello. El agresor, de 44 años, la amenazó con matarla si no le entregaba todos los objetos de valor que tuviera en la vivienda.
Según relató la víctima a los agentes, el ladrón la obligó a recorrer su propia vivienda mientras la sujetaba por la espalda y mantenía el arma en su cuello. Durante ese tiempo, fue sustrayendo más de cincuenta piezas de joyería, dinero en efectivo, un televisor y varias botellas de bebidas alcohólicas, que transportó en un carrito de la compra antes de huir por la puerta principal.
Los hechos sucedieron sobre las 04:00 horas del pasado viernes en el distrito Marítim. Un indicativo de la Brigada Provincial de Seguridad Ciudadana acudió de inmediato tras recibir el aviso de la Sala CIMACC-091. Con las características aportadas por la mujer, los policías iniciaron una intensa búsqueda en una zona donde ya se había detenido al sospechoso días antes.
Intentó huir pero fue alcanzado
Finalmente, los agentes localizaron al autor cuando empujaba un carrito con parte del botín. Al percatarse de la presencia policial, el hombre abandonó el carro e intentó huir a la carrera, aunque fue alcanzado a los pocos metros. En una mochila que portaba consigo se hallaron las joyas robadas momentos antes.
Los efectos sustraídos fueron recuperados en su totalidad y devueltos a la propietaria. El detenido, que cuenta con numerosos antecedentes policiales, fue trasladado a dependencias policiales y puesto a disposición judicial como presunto autor de un delito de robo con violencia e intimidación.