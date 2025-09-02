Detenido por agredir presuntamente a su pareja y a policías en el aeropuerto de Alicante-Elche

El presunto agresor provocó heridas a cuatro agentes de la Policía Local

Los sanitarios tuvieron que emplear medios de contención para poder examinar al arrestado y completar el informe médico

Compartir







Un hombre ha sido detenido en el aeropuerto de Alicante-Elche Miguel Hernández después de agredir presuntamente a su pareja, una mujer británica, y enfrentarse a varios agentes de la Policía Local, a los que ha provocado lesiones durante la intervención.

Un testigo presenció cómo el individuo golpeaba a una mujer y dio aviso a las autoridades. A la llegada de varias patrullas, el sospechoso reaccionó con gran violencia contra los policías que trataban de detenerlo, ocasionando heridas a cuatro de ellos, según ha informado este martes el ayuntamiento ilicitano en un comunicado, en el que no se especifica cuándo ocurrieron los hechos, ni concreta la nacionalidad del arrestado.

PUEDE INTERESARTE Detenido un joven en Santa Cruz de Tenerife tras estrangular y amenazar con un machete a su madre

Destrozos en dos vehículos policiales

Durante su traslado en un coche patrulla, el detenido continuó con la actitud agresiva: golpeó con fuerza una ventanilla hasta fracturar el marco y arrancar la luna, llegando a sacar medio cuerpo por fuera del vehículo en marcha. Esta situación obligó a los agentes a interrumpir el desplazamiento y trasladarlo en otro coche policial, que también sufrió desperfectos.

La tensión se mantuvo incluso en presencia de los sanitarios, quienes tuvieron que emplear medios de contención para poder examinar al arrestado y completar el informe médico.

PUEDE INTERESARTE Detenido tras herir a un hombre en el cuello con una botella de cristal en una pelea en Paiporta

Mientras tanto, la víctima, una mujer británica, confirmó la agresión y decidió trasladarse a una localidad próxima para ponerse bajo la protección de un familiar.