La pelea se inició después de que la víctima le recriminara al presunto agresor que había mirado a una amiga suya en el pub en el que se encontraban

ValenciaUn hombre ha sido detenido en la localidad valenciana de Paiporta tras herir a otro en el cuello con una botella de cristal durante una pelea.

Este incidente se produjo el pasado sábado por la noche, según han informado fuentes conocedoras del caso. Así, han precisado que un hombre atacó a otro con una botella de cristal que le clavó en el cuello y le causó heridas.

La discusión tuvo lugar en un pub de Paiporta, según ha avanzado el diario Las Provincias, que ha señalado que el detenido es un varón de 65 años que ha sido enviado a prisión por tentativa de homicidio. Asimismo, ha indicado que la pelea se inició después de que la víctima le recriminara a otro hombre que había en el local que había mirado a una amiga suya. Esto provocó la agresión.

Ingresado en el hospital

Este periódico ha adelantado también que el herido es un hombre madrileño, de 51 años, que estaba pasando unos días en Paiporta y que se encontraba en el pub con un grupo de amigos.

Tras la agresión la víctima fue trasladada en una ambulancia al hospital La Fe de València para ser atendido de las lesiones sufridas.