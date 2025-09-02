Al parecer el agresor disparó al herido después de que este aparcara su coche en una plaza en la calle donde solía aparcar el ahora atrincherado

Muere el joven atrincherado durante 35 horas en su vivienda de Agost tras suicidarse con un arma

Compartir







ValenciaLa Guardia Civil busca a un hombre que presuntamente ha herido de tres disparos de escopeta a un vecino a última hora de la noche de este lunes.

Tras los disparos, el presunto autor ha regresado a su vivienda, según han relatado los testigos, que también han explicado que los tiros se han producido después de que el herido aparcara su vehículo en una plaza en la calle en la que solía estacionar el presunto agresor, después de que se produjera una discusión entre ambos.

Varias patrullas de la Policía Local de Alfafar han acudido de inmediato a la calle Pintor Sorolla de la localidad valenciana. Los agentes han socorrido al herido que ya estaba siendo atendido por algunos vecinos que trataban de taponar los impactos producidos por los disparos.

Hasta el lugar ha acudido una ambulancia para evacuar al hombre al Hospital la Fe de Valencia donde ha sido intervenido quirúrgicamente de urgencia.

Buscan al presunto agresor

Tras el suceso, la vivienda del presunto agresor permanece rodeada por efectivos de la Guardia Civil, aunque se desconoce si el hombre permanece en la casa o si huyó después del tiroteo.