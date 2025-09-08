Familias y docentes denuncian numerosas deficiencias, mientras que en centros de Algemesí, Massanassa y Alfafar se retrasa el inicio al día 11 de septiembre

ValenciaLa alegría de los más pequeños por la vuelta al cole y el reencuentro con sus compañeros, contrasta, en diferentes pueblos afectados por la DANA del pasado 29 de octubre, con las reivindicaciones de las familias y los docentes. "No nos queda más que aguantar porque el cole nuevo va para bastante largo, tienen que derribar el antiguo y volver a construirlo", lamenta una madre.

El CEIP l´Horta de Paiporta se encontraba a solo tres calles del Barranco del Poyo. Las inundaciones arrasaron el centro. Hoy sus alumnos regresan a clase en aulas instaladas en barracones. Idéntica situación a la que han tenido que vivir los 1.500 alumnos del IES Berenguer Dalmau de Catarroja, donde las quejas son numerosas. "El patio es un trozo de calle cortado y no hay sombras. Tampoco tenemos ordenadores ni internet y falta mobiliario. Se podría haber adecentado y que no pareciese un módulo de prisión", asegura una profesora IES Beng

"No es lo más adecuado. Todos soñamos con tener un centro nuevo, pero teniendo en cuenta de lo que venimos es esperanzador", presidenta del AMPA.

Más suerte han tenido en el colegio público Vilaromana, también en Catarroja. Después de un año separados en diferentes centros próximos, hoy sus alumnos empiezan las clases por fin juntos. "Tenía que llevar a uno de mis hijos a un cole y al otro a uno diferente, era un lío", explica una madre.

"El año pasado no fue una vuelta al cole normal, esta sí", señala aliviada otra madre.

En total, 3.000 alumnos de la zona afectada por la DANA tienen que comenzar el curso en barracones, además todos no están operativos, los centros de Algemesí, Massanassa y Alfafar no volverán al cole hasta el próximo jueves 11 de septiembre.