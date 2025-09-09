Carlos Plá 09 SEP 2025 - 15:24h.

La brutal agresión provocó a la víctima un coágulo de sangre en la cabeza, la fractura de la nariz, el pómulo, cuatro costillas y el hombro

ValenciaMari Carmen de 62 años se recupera en el hospital de una brutal agresión que le provocó un coágulo de sangre en la cabeza, la fractura de la nariz, el pómulo, cuatro costillas y el hombro. "Anímicamente está muy fuerte y eso es importante. Además, está respondiendo bien a la medicación y está mejorando su capacidad pulmonar. También la hemorragia en la cabeza se está reabsorbiendo y a priori no va a ir a más", explica Arturo Delgado, hijo de la víctima.

Los hechos se produjeron el pasado miércoles por la noche, cuando la víctima volvía a casa en su patinete después del trabajo. Cuando la mujer circulaba por el Jardín del Turia a la altura de la Delegación del Gobierno, notó un fuerte golpe en la cara que la dejó inconsciente en el suelo. Tras ensañarse y dejarla tirada en el suelo, el agresor o los agresores le robaron el patinete y huyeron del lugar. "No recuerda ni caras ni nada. Solo que bajó al río, iba normal y todo se fue a negro", relata Arturo.

Una chica la encontró tirada en el suelo y avisó al servicio de Emergencias 112. Al lugar acudieron varias patrullas de la Policía Local y la mujer fue atendida en el Hospital General y trasladada posteriormente al Hospital de Rehabilitación de Levante, donde tras ingresar en la UCI ha pasado a planta donde sigue con su recuperación una semana después. "Pasó 20 minutos inconsciente y se despertó ya en la ambulancia".

Colaboración ciudadana

La familia pide la colaboración de la ciudadanía para tratar de localizar al agresor o agresores y que sean detenidos y juzgados por la agresión. La Policía Nacional se ha hecho cargo de la investigación y baraja como principal hipótesis de la agresión el robo con fuerza. "Yo he llevado el casco que llevaba a la policía científica para ver si hay algún rastro del agresor o agresores y pueden ser identificados", explica Arturo que espera que "haya imágenes de las cámaras de seguridad del río Turia. En algún momento se verá a mi madre entrar y luego a una o varias personas saliendo con el patinete".