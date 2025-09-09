Redacción Cataluña 09 SEP 2025 - 11:43h.

Los Mossos d'Esquadra fueron requeridos sobre las 23:00 horas y encontraron a los dos menores heridos

El Sistema de Emergencias Médicas trasladó a ambos menores al hospital, donde uno de ellos ha fallecido

BarcelonaLos Mossos d'Esquadra investigan la muerte violenta de un menor de edad este lunes tras una agresión en el distrito de Sants-Montjuïc de Barcelona.

La policía catalana fue requerida sobre las 23:00 horas para dirigirse a la calle Antoni de Campmany de Barcelona, donde se encontraban dos menores de edades heridos como consecuencia presuntamente de una agresión.

El Sistema de Emergencias Médicas (SEM) se trasladó hasta el lugar de los hechos y atendió a las dos víctimas, que fueron trasladadas a un centro hospitalario y una de ellas finalmente ha muerto.

Investigación abierta

Un caso del que se ha hecho cargo la División de Investigación Criminal (DIC) de Barcelona, que ha abierto una investigación para esclarecer sus causas.