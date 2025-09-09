Los ayuntamientos reconocen el problema con el alcantarillado, pero para solucionarlo necesitan años y las inundaciones son inevitables si llueve con fuerza

ValenciaLos daños son todavía muy visibles a pie de calle. Viviendas, bajos comerciales y espacios públicos donde parece que se ha detenido el tiempo. Pero las consecuencias de las inundaciones también están donde no se ven, en el subsuelo. El alcantarillado de los municipios afectados por la DANA del pasado 29 de octubre, sigue sin funcionar a pleno rendimiento, algo que preocupa y mucho ahora que comienzan a llegar las lluvias torrenciales. "El sistema está trabajando entre un 25 y un 40% del total. En caso de caer en torno a 60 litros por metro cuadrado en una hora podrian producirse problemas de inundaciones", asegura Vicent Císcar, alcalde de Paiporta.

Ante esta situación, los vecinos viven con inquietud los anuncios de las alertas por lluvias. Además, del miedo a que se produzca un desastre como el sufrido hace poco más de diez meses, temen que los problemas del alcantarillado provoque de nuevo la inundación de garajes y viviendas. "Tengo el suelo de mi casa hundido por el que pasan las arquetas y tengo miedo a que las aguas fecales inunden mi casa", explica Rosa, vecina de Paiporta.

Un problema que Ana también sufre en su vivienda. "He tenido que llamar a una empresa de desatascos después de que el agua comenzara a salir por el desagüe del baño", afirma.

Años para recuperar el alcantarillado

Sin embargo, aunque el riesgo se conoce, los ayuntamientos ya no están a tiempo de solucionar el problema. "Harán falta años para volver a la normalidad porque está previsto que se reconstruyan unos 15 kilómetros de alcantarillas y en los otros 60 habrá que actuar con agua a presión para aliviar los tapones provocados por el lodo que se fue acumulando", explica el alcalde de Paiporta.