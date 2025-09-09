telecinco.es 09 SEP 2025 - 08:41h.

El paso de una vaguada atlántica dejará inestabilidad, con chubascos y tormentas fuertes en el tercio oriental peninsular

Reventones térmicos en el litoral mediterráneo: el viento parte una palmera en Valencia y las inundaciones amenazan a Cataluña

Este martes, el paso de una vaguada atlántica y la formación de un sistema de bajas presiones en el Mediterráneo dejará inestabilidad, con chubascos y tormentas fuertes en el tercio oriental peninsular, localmente torrenciales en Tarragona, Comunidad Valenciana y Baleares.

Además, según la Agencia Estatal de Meteorología, un frente atlántico también provocará precipitaciones en Galicia y el Cantábrico, más intensas en el oeste de Galicia y litorales del Cantábrico oriental.

En el resto de la península predominarán los cielos con intervalos nubosos, aunque con posibles lluvias en zonas aledañas a las mencionadas, y en Canarias se esperan cielos nublados con precipitaciones en el norte de las islas montañosas y despejados en el sur.

Asimismo, habrá bancos de niebla matinales en interiores del norte y este peninsulares, así como brumas en Galicia y Cantábrico y calima en el sureste peninsular, Alborán y archipiélagos, con tendencia a retirarse.

Las temperaturas máximas irán en aumento en el Cantábrico y alto Ebro, con descensos en el resto del país, mientras que las mínimas disminuirán de manera generalizada y llegarán las primeras heladas a cumbres del noroeste peninsular.

Los vientos soplarán en general de norte y oeste, flojos a moderados, con intervalos fuertes en el norte de Galicia y Cantábrico, aunque serán de oeste y suroeste en la mitad sur del Mediterráneo y de norte en su mitad norte. En Canarias soplarán alisios moderados, con intervalos de mayor intensidad en zonas expuestas.

Baleares, Murcia y Comunidad Valenciana en alerta naranja por lluvia de 50 litros por hora

Baleares está en alerta naranja (riesgo importante) por fuertes tormentas y lluvias de hasta 50 litros por metro cuadrado en una hora y de hasta 140 litros en la franja de tres a cuatro horas, a la que se suman con igual nivel de riesgo la región de Murcia y la Comunidad Valenciana.

En el caso de la Comunidad Valenciana está en alerta naranja el litoral de Alicante y el interior, además del litoral sur de Valencia, en donde las acumulaciones por lluvia serán de hasta 40 litros por metro cuadrado en una hora, según los datos de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) publicados en su página web.

En el litoral norte de Alicante se acumularán en doce horas hasta 100 litros por metro cuadrado y también en el litoral sur de Valencia.

Los chubascos serán persistentes en las zonas litorales más al sur de Valencia y más al norte de Alicante, según la Aemet.

En la región de Murcia, en la vega del Segura y en el altiplano, también en naranja, se podrán dar lluvias de hasta 30 litros por metro cuadrado en una hora.

Habrá tormentas fuertes y en puntos de Alicante, Valencia y la región de Murcia podrán ir acompañadas de granizo y rachas muy fuertes de viento.

Por otra parte, están también hoy en alerta, aunque de nivel amarillo (riesgo para ciertas actividades), por fuertes tormentas con posibilidad de granizo y lluvias intensas Teruel, Albacete y Cuenca, además de toda Cataluña.

Las acumulaciones podrán alcanzar hasta 80 litros por metro cuadrado en doce horas en puntos como el prepirineo de Barcelona, Pirineo de Girona y prelitoral norte de Tarragona.