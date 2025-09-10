Los compañeros de la Unidad Canina de Rescate de los bomberos del Ayuntamiento de Valencia se unieron para regalarle esta pequeña perra de Labrador

ValenciaCarlos, bombero y miembro de la Unidad Canina de Rescate del Ayuntamiento de Valencia, perdió hace dos meses a Galleta, su pequeña perra Labrador de solo cinco meses. "Lo pasé muy mal. Fue muy triste porque es como perder a un miembro de tu familia", asegura Carlos Martínez.

Para ayudarle a superar el duro golpe, sus compañeros se unieron para darle la mejor de las sorpresas y devolverle la sonrisa. Sin que Carlos lo supiera, le compraron a Samba, otra perra Labrador y se la llevaron a la base. La emotiva escena la subieron a la cuenta de los Bomberos del Ayuntamiento de Valencia. En el vídeo se ve el momento en el que uno de los compañeros llega con Samba y la perrita se dirige directamente a Carlos, como si supiera quién iba a ser su amo. El bombero la coge en brazos y visiblemente emocionado agradece el gesto. "Son una pasada. Ellos sabían que no estaba bien. El detalle es brutal y muy de agradecer".

Desde entonces, Carlos no se separa de Samba. "El perro es nuestro y somos nosotros los que los vamos formando porque también somos guías caninos especializados", explica.

Entrenamiento de los perros

Los 12 bomberos que pertenecen a la Unidad Canina de Rescate se reúnen una vez a la semana para entrenar a los canes en escenarios reales como derrumbes, la montaña o la playa para rescate de personas con vida. "Nosotros en casa los entremos día a día con juegos y los días de trabajo los llevamos a la base donde tienen una zona para ellos".

Estos perros han participado en catástrofes como la reciente DANA que asoló la provincia de Valencia y en terremotos en diferentes puntos del planeta para localizar a víctimas.

Precisamente este martes, la perra Wiki de esta unidad ha localizado a una persona desaparecida entre cañas, en estado semiinconsciente y con signos de deshidratación en Pinedo (Valencia).