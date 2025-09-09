Redacción Andalucía Europa Press 09 SEP 2025 - 16:34h.

Cuatro de los cinco podencos robados en Rociana Acoge (Huelva) han regresado a la protectora gracias a la colaboración ciudadana

HuelvaLa protectora Rociana Acoge (Huelva), que el viernes 22 de agosto sufrió el robo en sus instalaciones de cinco podencos, ha anunciado este lunes un final casi feliz, ya que cuatro de los cinco perros han sido recuperados después de que una persona alertara de que los había comprado por 50 euros cada uno, pero al conocer la noticia de su desaparición los ha devuelto sin solicitar ni el dinero que se ofrecía por el rescate ni lo que había pagado por ellos.

Así lo han indicado a Europa Press desde la protectora, indicando que solo quedaría por recuperar a Mozart, un podenquito "que ha tenido muy mala suerte" porque "había sido adoptado y devuelto por dos veces" y "ahora encima lo roban y no aparece". Por ello, han pedido de nuevo ayuda en la difusión de este perrito para tratar de conseguir que aparezca también junto a los cuatro que ya están en el centro: Kay, Henry, Stella y Molly.

Desde Rociana Acoge han mostrado su "profundo agradecimiento" en sus redes sociales a todas las personas que han ayudado en la difusión de estos perros para poder recuperarlos, al igual que a quien que les ayudó a recuperarlos, una animalista de Dos Hermanas (Sevilla) que descubrió su paradero y fue quién alertó a la persona que los había comprado sobre su búsqueda.

Robados para hacer negocio

De este modo, para ellos queda confirmada la sospecha que tenían en un primer momento de que los había robado "para venderlos para la caza", ya que "ahora comienza el periodo y suelen ser habituales este tipo de robos de perros de caza" aunque los robados "no servían para ello" y, de hecho, además de estar castrados, algunos habían sido entregados por cazadores para que les buscaran un hogar.

Asimismo, han lamentado que aunque Kay "no está tan asustado" los demás vuelven "aterrorizados", así como han informado que, al recuperar a estos cuatro pequeños podencos, también han rescatado otras dos nuevas perritas que "también llegan aterradas".

Recompensa de 800 euros

Finalmente, la protectora ha publicado en sus redes sociales que siguen ofreciendo la recompensa de 800 euros a quién pueda dar pistas sobre el paradero de Mozart para conseguir recuperarlo.

Tras el robo de estos perros, la Guardia Civil abrió una investigación para esclarecer el robo de estos cinco podencos el centro de animales recogidos de la protectora. Entonces, los responsables de la misma se mostraron "rotos de dolor" y destacaron que son animales "muy buenos y tranquilos", al tiempo que apuntaron que "no pudieron llevarse más" ya que algunos se escaparon escondiéndose "porque estaban asustados". "Han roto la valla por tres sitios y nos han quitado a estos podencos, todos pequeños y muy bonitos", explicaron.