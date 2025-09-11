Europa Press 11 SEP 2025 - 11:07h.

Durante la noche los bomberos han trabajado para sofocar el fuego, que no está estabilizado, pero que ha evolucionado favorablemente

Detenido en Elche por causar varios incendios en La Marina que afectaron a coches y vegetación

ValenciaEl incendio forestal declarado en Buñol (Valencia) que obligó al desalojo de diversas viviendas permanece activo este jueves aunque su evolución esta noche ha sido positiva, según ha informado el Consorcio Provincial de Bomberos.

Durante la noche han trabajado varios efectivos para sofocar el fuego, que no está estabilizado, han indicado las mismas fuentes. Esta mañana se han efectuado relevos y trabajan en la zona cuatro unidades de bomberos forestales; cuatro autobombas; seis brigadas forestales de Bomberos; y dos coordinadores forestales.

El incendio se declaró este miércoles, alrededor de las 20.28 horas, en las cercanías de la Fuente del Ciprés en Buñol. El Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat Valenciana estableció a las 20.56 horas la situación 1 del Plan Especial Frente al Riesgo de Incendios Forestales (PEIF).

Desalojo preventivo

Como consecuencia del incendio se desalojaron algunas viviendas dispersas de manera preventiva, aunque no había riesgo ni para las personas ni las casas. Cruz Roja activó un Equipo de Respuesta Inmediata ante Emergencias (ERIE) en el Pabellón Municipal de la localidad.

El nivel 1 de alerta del PEIF se establece cuando una situación de emergencia provocada por uno o varios incendios forestales puede afectar gravemente a bienes forestales o afectar levemente a la población y bienes de naturaleza no forestal, para cuya extinción puede ser necesario incorporar medios extraordinarios.