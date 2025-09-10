Patricia Martínez 10 SEP 2025 - 11:48h.

Aranga, LugoUn anciano ha fallecido esta madrugada en el municipio coruñés de Aranga, tras registrarse un incendio en la vivienda abandonada, donde pasaba la noche.

Según ha informado el CIAE 112 Galicia, el aviso llegó sobre las dos de la madrugada, cuando varios vecinos de la zona llamaron a emergencias para alertar sobre un incendio en una construcción abandonada, en el lugar de Pedramaior, en Aranga. Los vecinos además alertaron de que la construcción que estaba ardiendo estaba situada al lado de otra vivienda y de una granja.

Hasta el lugar también se desplazaron los bomberos de Betanzos y al GES de Curtis, para sofocar las llamas. Una vez en la zona, los efectivos de emergencias se percataron de que había una persona en el interior de la edificación, una casa abandonada, y anexa a otra vivienda y que posiblemente habría fallecido por la virulencia de las llamas, ya que la construcción ardió por completo. Finalmente, los efectivos desplazados localizaron el cuerpo del hombre fallecido, de 86 años, en el interior de la vivienda, y también el cadáver de su perro, con quien pasaba la noche. Hasta el lugar también se desplazaron efectivos de la Guardia Civil y de Urxencias Sanitarias de Galicia-061. Las primeras investigaciones apuntan a que el fuego pudo comenzar al encender una lareira para calentarse.

El incendio ya ha sido sofocado pero el cadáver del fallecido todavía no ha podido ser retirado del interior de la casa, debido a las altas temperaturas, unos trabajos que se espera se puedan realizar en las próximas horas.