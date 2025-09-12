El detenido circulaba mientras hablaba por el móvil cuando le dieron el alto y trató de darse a la fuga, los agentes lo detuvieron cuando trataba de saltar un muro

Intervienen más de siete kilos de cocaína ocultos en un vehículo en el puerto de Denia con destino a Ibiza: así la escondieron

Compartir







CastellónLa Guardia Civil ha detenido a una persona como presunta autora de un delito contra la salud pública y otro contra la seguridad vial tras ser interceptado transportando hachís en un camión frigorífico y darse a la fuga en la autovía A-7 en Castellón.

La actuación se inició cuando una patrulla de tráfico detectó a un conductor que circulaba haciendo un uso indebido de su teléfono móvil. Cuando le indicaron que parara éste emprendió la huida cometiendo diferentes infracciones que pusieron en riesgo la seguridad vial.

PUEDE INTERESARTE Descargan hachís a plena luz del día en una playa de Barbate ante la mirada atónita de los bañistas

El operativo culminó en una calle sin salida de la localidad de Almenara (Castellón), dónde el individuo abandonó el camión y huyó a pie siendo detenido en el momento que escalaba un muro.

Cuando los agentes inspeccionaron el vehículo encontraron multitud de bolsas que contenían paquetes de hachís. En total se han incautado 1555 kilos de hachís.

PUEDE INTERESARTE Cae una red de narcotráfico que secuestró y torturó tres días a uno de sus miembros por un alijo perdido en Cádiz

El detenido un hombre de 45 años al que se le atribuye un delito contra la salud pública por tráfico de drogas y otro contra la seguridad vial por conducir de forma manifiestamente temeraria. Las diligencias instruidas junto con el detenido han sido entregadas en el Juzgado de Guardia de Sagunto.