Redacción Andalucía Europa Press 09 SEP 2025 - 10:59h.

La Guardia Civil detiene a ocho miembros de una red de narcotráfico en Puerto Serrano tras mantener secuestrado y torturado a un joven, perteneciente a la propia banda

La víctima, utilizada como “mula” para transportar droga, fue golpeada y forzada a ingerir laxantes antes de lograr escapar de sus captores

Compartir







CádizAgentes de la Guardia Civil, en el marco de la operación 'Trepamuros', ha desarticulado una organización criminal dedicada al tráfico de drogas que secuestró y torturó durante tres días en una vivienda de Puerto Serrano (Cádiz) a uno de sus integrantes culpándole de la pérdida de estupefacientes. Además, se ha dictado una requisitoria para uno de sus integrantes, que se encuentra fugado.

Según informa el Instituto Armado en un comunicado, la denominada operación 'Trepamuros' se inició el pasado 28 de agosto tras una llamada que alertaba de que, en una vivienda de la localidad de Puerto Serrano, había entrado una persona, sin conocer sus intenciones. Personados en el lugar, los agentes se encontraron a un joven de la localidad en un "estado lamentable", que manifestó haber sido secuestrado y torturado por una serie de personas de la localidad, aunque sólo quería que lo acompañasen a su casa.

Los guardias civiles trasladaron al joven al centro de salud, donde fue derivado al hospital para recibir una atención más especializada. Por su parte, la víctima rehusaba contar más detalles de lo sucedido ni identificaba a los posibles autores de sus lesiones, siendo "evidente que se encontraba presa de un profundo temor".

Ejercía de "mula" de la banda

Finalmente, el joven relató que el pasado 25 de agosto se desplazó en unión de otro de los integrantes de una organización dedicada al tráfico de cocaína y heroína hasta Dos Hermanas (Sevilla) para comprar una importante cantidad de estos estupefacientes con los que abastecer los puntos de venta que controlaban. Su papel en estas acciones era el de "mula", es decir, debía introducirse en su organismo los estupefacientes para no ser detectados y expulsarlos una vez en un lugar seguro.

PUEDE INTERESARTE Tres años de cárcel por arrancar de un mordisco parte de una oreja y amenazar de muerte a un hombre en Huelva

Según manifestó, de vuelta a la localidad expulsó de su organismo toda la sustancia de droga que portaba pero en un momento determinado, y según su relato, alguien accedió al interior de la vivienda y tuvo que sustraer la droga. Cuando los líderes de la organización fueron a reclamar la sustancia para preparar las dosis se encontraron con las manos vacías, culpando al joven de haber robado la droga.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Informativos Telecinco para enterarte de todo! Newsletter de Informativos Telecinco ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

Fue entonces, según lo contado por la víctima, que miembros de la organización comenzaron a golpearlo y torturarlo y suministrarle todo tipo de laxantes, tanto de farmacia como caseros. El secuestro se prolongó hasta la noche del día 28 de agosto, en la que pudo liberarse de sus ataduras y refugiarse en el domicilio donde fue encontrado por la propietaria y la Guardia Civil.

Ocho detenidos

Una vez comprobada la veracidad de los testimonios, la madrugada del pasado 4 de septiembre se realizaron diversos registros que concluyeron con la detención de ocho de los nueve integrantes de la organización. Los detenidos y las diligencias quedaron a cargo del Juzgado de Instrucción número 3 de los de Arcos de la Frontera, que decretó el ingreso en prisión para seis de los ocho detenidos a los que se les imputan los delitos de secuestro, torturas, lesiones, tenencia ilícita de armas y tráfico de drogas. Las parejas de los líderes quedaron en libertad con cargos.