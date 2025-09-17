Carlos Plá 17 SEP 2025 - 15:49h.

Eugenio vive en un edificio y ha estado casi 10 meses sin salir de casa: no tenían ascensor por culpa de la Dana

Miriam se reencuentra con Salvador, el párroco de Paiporta que le salvó la vida en la DANA: "Tiene una segunda oportunidad"

323 días después de la DANA del pasado 29 de octubre, Eugenio ha podido volver a utlizar el ascensor, destrozado por las inundaciones, y salir a la calle.

A sus 80 años y enfermo de Alzheimer, en los últimos diez meses solo ha abandonado su hogar de Alfafar para despedir a su hijo, fallecido en la barrancada. Ese día bajó las escaleras con la ayuda de una silla especial y voluntarios de Cruz Roja, pero la silla se estropeó y tuvo que subir a pie. Acabó tan agotado que desde entonces no ha querido salir.

En su primera salida desde entonces, su hija y su nieta le han acompañado para acudir su bar de siempre, del que ya no recuerda el camino. "Todo este tiempo encerrado, solo, sin ver a su gente, le ha afectado mucho", explica su hija.

Al llegar al bar, todo ha sido alegría. Sus amigos, que no han dejado de preguntar por él, lo han recibido con los brazos abiertos. "Por fin los ve y a mí me da mucha alegría", afirma entre lágrimas su nieta.

La reparación de los ascensores dañados por la DANA está siendo uno de los principales quebraderos de cabeza para los vecinos afectados. La falta de mano de obra especializada y de materiales está ralentizando este proceso. "No debería ser así. Las empresas no tienen la culpa, pero tenían que tener prioridad las personas mayores, que lo están pasando muy mal", señala su hija.

La alegría de Eurgenio, que se estaba demorando demasiado, nos recuerda que todavía quedan cientos de ascensores por reparar y nos hace preguntarnos, cuántas personas siguen encerradas en sus hogares en la zona afectada por la DANA.