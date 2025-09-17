Europa Press Valencia, 17 SEP 2025 - 14:19h.

Se ampliarán a 2026 las ayudas al alquiler y se aumentarán las prestaciones para familias acogedoras y con menores con necesidades especiales

Miriam se reencuentra con Salvador, el párroco de Paiporta que le salvó la vida en la DANA: "Tiene una segunda oportunidad"

El 'president' de la Generalitat, Carlos Mazón, ha anunciado un aumento de 35 millones de euros en las ayudas habilitadas por el Consell para las familias y los menores afectados por la DANA, lo que elevará a 55 millones el total de las prestaciones movilizadas en este ámbito. Habrá una nueva "ayuda extraordinaria" para las familias numerosas y monoparentales de la zona dana, estén damnificadas o no, con más de 14 millones a razón de mil euros para cada una.

Estas ayudas serán sin burocracia "donde sea posible" y se materializarán "en los próximos días, como máximo en las próximas semanas", según ha avanzado el jefe del Consell este miércoles en una comparecencia sin preguntas en el Palau de la Generalitat.

"Vamos a seguir utilizando todos nuestros recursos para ayudar a los que más lo necesitan, y las familias y hogares son la base de nuestra sociedad, para que la reconstrucción sea justa y llegue a todos", ha manifestado, al tiempo que se ha vuelto a quejar de la falta de ayudas para los afectados por parte del Gobierno a pesar de que la Comunitat Valenciana es la autonomía más infrafinanciada.

Dentro de nuevo paquete de 35 millones, en primer lugar se ampliarán las ayudas al alquiler para los afectados por la dana durante un año más, "para todo el 2026". A los 14,7 millones de euros ya comprometidos se sumará una nueva "convocatoria exprés" de 15 millones para más de 1.300 familias, con lo que los perjudicados que no pudieron solicitarla lo podrán hacer ahora. "La vivienda es un problema crucial, el principal problema de la Comunidad Valenciana", ha constatado Mazón.

En segundo lugar se ampliarán las ayudas para las familias acogedoras afectadas por la dana. Unas 380 de estas familias recibirán hasta 6.000 euros cada una en función de los menores acogidos, con un montante total de 1,1 millones adicionales a los ya dispuestos. "Hemos de ser solidarios con los que lo son", ha subrayado el 'president', quien ha insistido en que estas ayudas se ingresarán "directamente en sus cuentas".

En tercer lugar se ampliarán las ayudas para familias afectadas por la DANA con menores a su cargo con necesidades especiales. Más de 375 familias recibirán 2.000 euros adicionales para atender a estos menores, "también sin burocracia" y sin "ningún trámite".

Seguidamente se ampliarán las ayudas para más de 3.890 familias numerosas y monoparentales afectadas por la dana. Según ha avanzado Mazón, se duplicarán las prestaciones habilitadas por la Generalitat para que reciban otros mil euros cada una, para lo que se destinarán un total de 3,8 millones adicionales "también sin papeleo".

Por último, el Consell aprobará una nueva partida de más de 14 millones de euros para atender las necesidades de "todas y cada una" de las familias numerosas y monoparentales de los municipios afectados. Será "una ayuda extraordinaria" de mil euros por familia que se habilitará mediante "una convocatoria exprés" con la "mínima burocracia". Mazón ha indicado que se beneficiarán más de 10.600 familias numerosas y 3.400 monoparentales que "han tenido que realizar un esfuerzo extraordinario no solo para recomponerse de la catástrofe".

"No podemos ser ajenos"

En general, ha defendido que la reconstrucción "no puede olvidarse de los que más lo necesitan" y ha garantizado que la Generalitat seguirá atendiendo a estas familias. "No podemos ser ajenos a esta realidad", ha reivindicado, para subrayar que las familias y menores "no pueden ni deber pagar las consecuencias de un acontecimiento absolutamente inesperado": "Debemos dar respuesta a las necesidades de un pueblo que las sigue demandando y mereciendo".

El 'president' ha reiterado que la Generalitat no puede hacer este esfuerzo a solas y ha vuelto a criticar la falta de ayuda del Gobierno. "Si no quieren, no pueden, no saben y prefieren abandonar la reconstrucción; si prefieren que la comunidad peor financiada en su peor momento sufra antes que se reconstruye, les diré que nosotros vamos a dar el paso y vamos a estar al frente", ha recalcado.

"SOS Desaparecidos" defiende la continuidad de Mazón

El presidente de SOS Desaparecidos, Jaume Amills, ha afirmado que sería "contraproducente para Valencia" que el 'president' de la Generalitat, Carlos Mazón, dimitiera por su gestión de la DANA, "tal y como está la situación" actualmente, casi un año después de la catástrofe que el pasado 29 de octubre provocó 229 fallecidos.

"Una renuncia de Carlos Mazón pienso que sería contraproducente para Valencia, y quizá lo más cómodo para Carlos Mazón sería renunciar y marcharse, pero creo que tiene que asumir su compromiso y defender aquello en lo que cree", ha manifestado en declaraciones a los medios tras su segunda reunión con Mazón para abordar la reconstrucción tras la DANA.

Amills, que ha concretado que su asociación representa actualmente a 86 familias de afectados por la DANA, ha remarcado que esta es su opinión sobre Mazón "a título personal" y que cada uno de los damnificados tiene la suya. En cambio, tras su primera reunión con el 'president', el pasado 27 de marzo, dijo que Mazón debería dimitir y declarar voluntariamente ante la jueza que investiga la gestión de la dana.

Según ha explicado este miércoles, en su segunda reunión con Mazón --tras la primera de marzo y la que mantuvo con el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo-- han abordado las nuevas ayudas anunciadas por la Generalitat para familias afectadas y la atención psicológica a los damnificados, además de trasladarle la preocupación por las personas que perdieron sus vehículos en la catástrofe y acordar mantener futuros encuentros.

Desde la Generalitat indican que esta reunión se enmarca en "la ronda de contactos que el 'president' está manteniendo con distintas asociaciones de víctimas y de afectados por las inundaciones".

Al margen de esta reunión con Mazón, el presidente de SOS Desaparecidos ha exigido un mayor "compromiso" por parte del Gobierno con los afectados por la DANA y dejar la "palabrería" y el tacticismo "político o electoral". Ha denunciado que el Ejecutivo central les "vetó" en la reunión que mantuvo el presidente, Pedro Sánchez, hace unos meses en València con otras asociaciones de afectados, lo que ve como "un desprecio" a los familiares.

Primera reunión con Bernabé

De hecho, ha asegurado que la primera reunión con un representante estatal será este jueves con la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, para abordar, entre otras cuestiones, el funeral de estado que se celebrará por el primer aniversario de la DANA. Ha afirmado que la Delegación de Gobierno les convocó a este encuentro tras quejarse en un comunicado público.

En cualquier caso, ha querido subrayar que su entidad no esta "detrás de ningún color político", que asistirán a cualquier reunión cuando sean invitados y que no están "subvencionados" y trabajan "de forma altruista". "Que no se manipule el dolor. Cuando se veta a la gente y alimentamos la crispación solo generamos más dolor", ha manifestado.

Respecto al Debate de Política General de la próxima semana en Les Corts, después de que el PSPV haya invitado a otras asociaciones de víctimas a asistir, el presidente de SOS Desaparecidos ha asegurado que no han recibido ninguna convocatoria, solo la del encuentro de este jueves con Bernabé.

Por otro lado, Amills ha explicado que su entidad organizará un congreso en noviembre en València sobre prevención de catástrofes como la DANA, con la intención de que tenga continuidad en otras autonomías. Ha destacado que no participará "ningún cargo político" y que asistirán más de 400 profesionales.