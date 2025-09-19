Alejandro Míguez, absuelto del asesinato de Samuel Luiz, responde al recurso de casación interpuesto por las acusaciones

El abogado del único absuelto por el asesinato de Samuel Luiz, ha solicitado al TS que inadmita las apelaciones presentadas por la Fiscalía

A CoruñaAlejandro Míguez, único absuelto del asesinato de Samuel Luiz, ha respondido al recurso de casación interpuesto por las acusaciones del caso y presentado en el Tribunal Supremo contra la sentencia del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia.

En concreto, Manuel Ferreiro, abogado del único absuelto por el asesinato de Samuel Luiz, ha solicitado al TS que "inadmita las apelaciones presentadas por la Fiscalía y por la acusación particular", según apuntan desde el medio de comunicación 'El Español'. De esta forma, la defensa de Míguez ha pedido al alto tribunal que confirme o revoque la absolución de Alejandro Míguez.

La Fiscalía recurría ante el Supremo la absolución del acusado y pedía su condena

Fue el pasado mes de julio cuando la Fiscalía presentó un recurso en el Tribunal Supremo contra la sentencia del TSXG relativa al asesinato de Samuel Luiz. De este modo, se pedía que se dictase una nueva en la que se condene al absuelto como cómplice, Alejandro Míguez, como se había hecho en un primer momento.

En una sentencia emitida en mayo de 2025, el TSXG absolvió al joven condenado por la Audiencia Provincial, en un primer momento, a 10 años de cárcel como cómplice del asesinato. Del mismo modo, ratificó las penas de entre 20 y 24 años para los otros tres: Diego M.M., Alejandro F.G. y Kaio A.S.C.

El texto redactado por la Fiscalía de Galicia proponía la anulación de esta última sentencia para que se emita una nueva en la que se condene a este acusado como cómplice, tal y como había sido en la primera, y se mantengan las penas de los otros implicados en el crimen.

Sin embargo, la Fiscalía consideraba que se había producido un error en la valoración de la prueba e infracción de la ley penal. Asimismo, se recogía que la sentencia del TSXG infringe el artículo 24 de la Constitución Española, con lo que vulnera el derecho a la tutela judicial efectiva, la presunción de inocencia, la interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos y el derecho a un procedimiento judicial con todas las garantías.

La absolución a Alejandro Míguez

El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) absolvía a Alejandro Míguez como cómplice del asesinato de Samuel Luiz. El TSXG emitía esta absolución al considerar que no había pruebas de que participase en la agresión y que hubo vulneración de la presunción de inocencia.

Por el contrario, ratificaba las penas de entre 20 y 24 años para los otros tres: Diego M.M., Alejandro F.G. y Kaio A.S.C, condenados en su caso como autores de asesinato y en el caso de Kaio como autor también del robo del móvil de la víctima. Al primero, se le impuso más pena por entender que hubo agravante por motivos de discriminación debido a la orientación sexual de la víctima.