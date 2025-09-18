Una turista británica de 63 años estrangula a una amiga con el cable de la aspiradora en Benidorm

La autopsia ha confirmado que la muerte se produjo por asfixia mecánica por estrangulamiento

Una tercera amiga, testigo de los hechos, llamó al 112 para pedir ayuda urgente desde el apartamento en el que estaban alojadas

La Policía Local de Benidorm ha detenido a una británica de 63 años por el homicidio de una compatriota suya de 65 a la que ha estrangulado en un apartamento de la capital de la Marina Baixa durante una discusión en la medianoche de este miércoles. Las primeras pesquisas apuntan a que la mujer habría asesinado a su amiga con un cable de una aspiradora tras un enfrentamiento verbal del que fue testigo una tercera amiga, que fue la que alertó al teléfono de Emergencias 112, según ha adelantado el diario Levante.

La autopsia ha confirmado que la muerte se produjo por asfixia mecánica por estrangulamiento, tal como informó la testigo y adelantó el médico forense de guardia, dadas las marcas en el cuello de la fallecida, aunque aún habrá que esperar a las pruebas complementarias antes de conocer el informe forense definitivo.

Las tres se alojaban, según las primeras informaciones, en un apartamento de un bloque de viviendas en el Rincón de Loix, una zona históricamente ocupada por turistas ingleses.

Al llegar los primeros agentes, de la Policía Local, corroboraron la veracidad de la llamada y confirmaron que la víctima, natural del Reino Unido y de 65 años de edad, ya no tenía constantes vitales y que en torno a su cuello seguía enrollado el cable usado como arma homicida. Además, había claros síntomas de muerte por asfixia.

La presunta autora del crimen, que no opuso resistencia alguna, confesó el homicidio