Incautan casi 3,6 toneladas de cocaína en la macrooperación contra el narco en Valencia

En la operación están previstas más de 80 detenciones de sospechosos y se han llevado a cabo ya casi medio centenar de entradas y registros

Cae una de las bandas de narcos más activas de España: hay 17 detenidos, entre ellos su líder 'José el del Buque'

La macrooperación policial contra el narcotráfico en la provincia de Valencia acumula más de 30 detenciones y casi 3,6 toneladas de cocaína intervenidas, aunque se prevé que sean más de 80 los arrestos relacionados con una organización criminal dedicada a introducir esta droga a través del puerto de la capital valenciana.

La operación contra el 'Cartel del Puerto de València' ha sido coordinada por el titular del Juzgado de Instrucción número 15 de Valencia y desarrollada por agentes de la Unidad de Drogas y Crimen Organizado (Udyco) de la Policía Nacional, según han informado fuentes del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana.

En la operación, que continúa abierta, están previstas más de 80 detenciones de sospechosos y se han llevado a cabo ya casi medio centenar de entradas y registros, la mayoría en la provincia de Valencia, lo que ha obligado a movilizar simultáneamente a un total de 45 letrados de la Administración de Justicia.

El 'cartel del Puerto de Valencia'

La investigación judicial, que está declarada secreta, se inició a finales de abril de 2024 y ha permitido hasta el momento, a falta de informes analíticos, la aprehensión de casi 3,6 toneladas de cocaína.

El denominado ‘Cartel del Puerto de València’ funcionaba como una organización criminal “en red”, con diferentes ramas o facciones separadas a modo de celdas o compartimentos estancos con funciones diferenciadas.

Esas ramas van desde los grupos delictivos extranjeros que financian las operaciones hasta otros narcotraficantes con contactos internacionales, grupos con contactos nacionales, portuarios, representantes aduaneros, empresarios, transportistas y personas dedicadas finalmente al blanqueo de capitales. Según han indicado fuentes de la investigación, la operación acumula hasta el momento más de treinta detenciones.