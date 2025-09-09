Solicita su ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza

Cae una red de narcotráfico que secuestró y torturó tres días a uno de sus miembros por un alijo perdido en Cádiz

El Juzgado de Instancia número 3 de Arcos de la Frontera ha decretado el ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza de seis varones detenidos por el secuestro de un joven en Puerto Serrano (Cádiz), y ha dejado en libertad provisional a las dos mujeres arrestadas, sobre las que no se solicitó su ingreso en prisión.

Fuentes del TSJA han confirmado que a estas dos mujeres se les han impuesto medidas cautelares que incluyen la prohibición de comunicarse y aproximarse a menos de 300 metros de la víctima, la retirada del pasaporte y la obligación de comparecer en sede judicial los días 1 y 15 de cada mes.

La llamada operación Trepamuros permitió desarticular una organización criminal dedicada al tráfico de drogas que había secuestrado y torturado durante tres días a uno de sus integrantes, al que responsabilizaban de la pérdida de cocaína y heroína. En el marco del dispositivo fueron detenidas ocho personas y se dictó una orden de búsqueda contra un noveno miembro fugado.

Los hechos se remontan al pasado 28 de agosto, cuando la Guardia Civil recibió un aviso sobre la entrada de un hombre en una vivienda de Puerto Serrano.

Amenazas, coacciones y vejaciones

Al llegar al lugar, los agentes hallaron a un joven en estado grave que aseguró haber sido retenido y agredido, aunque inicialmente se mostró reticente a dar más detalles por el temor que padecía. Tras ser atendido en un centro de salud fue derivado a un hospital para recibir asistencia especializada.

Los detenidos están siendo investigados, según cada caso, por presuntos delitos de secuestro, contra la integridad moral, lesiones, amenazas, coacciones, vejaciones, tenencia ilícita de armas, contra la salud pública y omisión del deber de socorro.

La jueza ha tenido en cuenta para ordenar la prisión de los seis varones el riesgo de fuga, de reiteración delictiva y de destrucción de pruebas.