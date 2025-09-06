La Fiscalía Antidroga advierte de que el incremento de alijos incautados en la provincia es "abrumador"

Los albaneses son ya "la población reclusa más numerosa" en el Centro Penitenciario de Castellón

CastellónLa Fiscalía General del Estado ha alertado del incremento de las causas relacionadas con el narcotráfico en la Comunidad Valenciana y, especialmente, la relacionada con la mafia albanesa en Castellón.

Mientras España afronta un aumento de la violencia ligada al crimen organizado, un ejemplo está en esta zona del Levante, donde durante el 2024 subieron de forma significativa los procesos penales.

Concretamente, con crecidas del del 19,3 % en la provincia de Valencia, del 12,9 % en la de Castellón y del 3,32 % en la de Alicante. Todo ello vinculado al tráfico de drogas.

En palabras del delegado especial antidroga del Ministerio Público en Castellón, José Joaquín Taus, el incremento en esta provincia es "abrumador", puesto que "los alijos que antes eran de varios kilos son ahora de cantidades en muchos casos superiores a los 100 kg".

Llegó incluso "a incautarse, por primera vez en la zona, una cantidad cercana a las tres toneladas", ha añadido. En esta línea, han experimentado más detenciones por este delito, al pasar de 154 en 2023 a 209 el año pasado.

La Memoria de la Fiscalía advierte sobre el hecho de que "en esta provincia del norte de la Comunidad Valenciana se ha conseguido la desarticulación de varias organizaciones criminales".

"La población reclusa más numerosa" son albaneses

"Llama la atención la presencia de ciudadanos albaneses que las integran, dedicados al narcotráfico, dando lugar a que en el Centro Penitenciario de Castellón la población reclusa más numerosa sea de esta nacionalidad", ha destacado.

"La presencia e instalación de la mafia albanesa se constata igualmente en la provincia de Valencia, donde se dedican tanto al cultivo y transporte de marihuana como a la introducción y rescate de contenedores en el puerto", ha explicado.

Se trata de una "actividad que comienza en muchos casos en Ecuador, donde es ya notoria la instalación de organizaciones de narcotraficantes albaneses en el puerto de Guayaquil", apunta literalmente la Memoria de la FGE.

Sin perjuicio de la actividad intensa en Castellón y Alicante, el foco principal de tráfico de drogas es el Puerto de Valencia, que se sigue situando como "el tercer puerto de Europa y el primero en España en los primeros cálculos del CITCO en número de incautaciones de cocaína".

Cambio en el método de rescate de contenedores

El delegado antidroga de Valencia constata el cambio en el método de rescate de la cocaína de los contenedores que se comentaba en 2024, que sustituye al gancho ciego o 'rip off' por el gancho dirigido en el que el cargamento se rescata fuera de las instalaciones portuarias.

La Memoria cita expresamente el procedimiento que se sigue en la Audiencia Nacional tras la detención de un capitán de la Guardia Civil que había sido responsable del resguardo fiscal del puerto de Valencia durante varios años.

"Constan sólidos indicios de la actividad de un entramado criminal dedicado a la introducción de importantes cargamentos de cocaína a través del puerto de Valencia, al que no simplemente ayudaba, sino donde se integraba con un papel relevante", apunta el Ministerio Público.