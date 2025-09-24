Carlos Plá 24 SEP 2025 - 16:29h.

En un sencillo mural Pilar, una vecina de Catarroja, ha reunido fotos de los días posteriores a la tragedia con los voluntarios como protagonistas

ValenciaEs un humilde homenaje, pero lleno de agradecimiento. Pilar, una vecina de Catarroja, ha elaborado un pequeño mural con fotos de los días posteriores a la DANA, en el que los protagonistas son solo unos pocos de los miles de voluntarios que acudieron a los municipios afectados por las inundaciones con la única voluntad de ayudar. "No hay palabras para agradecer lo que han hecho. Vinieron de todas partes desinteresadamente y lo primero que te preguntaban era lo que necesitabas", recuerda Pilar.

Un homenaje con el que pretende que no se olvide la inmensa labor de los voluntarios y para que su madre, con principio de Alzheimer, pueda recordarlo siempre, incluso cuando la memoria le traicione. "Es para acordarte toda la vida, aunque lo recuerdas al verlo se hace más presente", asegura la abuela Pilar.

Uno de esos voluntarios es Tomás, que acudido a la casa de estas mujeres para ver el mural. Este joven acudió a la zona de la tragedia el primer día y trabajó sin descanso con una pequeña excavadora limpiando las calles de lodo y retirando objetos. "Lo que me motivaba es que si mis abuelos estuvieran vivos les hubiera gustado que la gente hubiera hecho lo que yo hice, ayudar, ayudar y ayudar", cuenta.

Durante esos días y semanas, damnificados y voluntarios vivieron lo peor y lo mejor de una tragedia. Tomás llegó a ir a una boda con el mono y las botas llenos de lodo. "Los vecinos me vieron en un garaje y me dijeron que como iba a ir vestido con el mono, así que me pintaron una corbata y me pusieron flores como si fuera un smoking", recuerda.

Han pasado 330 días de las inundaciones y todavía se sigue necesitando la ayuda de los voluntarios para llegar allí donde no llegan las administraciones. "A día de hoy sigo ayudando a quién lo necesita", asegura Tomás, y como él muchas personas que no se olvidan de la tragedia y de los damnificados que siguen sufriendo sus consecuencias.