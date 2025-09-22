Carlos Plá 22 SEP 2025 - 17:18h.

Diez meses después de la DANA han podido derribar su vivienda parcialmente y están a la espera de que un arquitecto valore los daños para cobrar del seguro

Derriban en Paiporta la casa en ruinas en la que murió Concha casi un año después: "Es un descanso, ya puedes pasar al siguiente nivel"

ValenciaLa casa de Felipe y Constanza, en el barrio de la Almassereta de Picanya (Valencia), sigue destrozada por las inundaciones que provocó la DANA del pasado 29 de octubre. Más de diez meses después siguen sin poder reconstruirla. "Tenemos mil preguntas y ninguna respuesta. Después de mucho retraso hemos conseguido el derribo parcial de la vivienda y estamos a la espera de que venga el arquitecto y valore los daños para poder cobrar del seguro, porque todavía no nos han pagado", explica Felipe.

Desde la barrancada, viven en un pequeño piso que pagan con la ayuda que les han concedido del ayuntamiento y la Generalitat Valenciana. Pero lo que ellos quieren es recuperar su hogar. "Mi corazón sufre cuando veo la casa. Es muy duro y evito venir a verla", asegura Constanza mientras contempla desconsolada su casa.

No solo ellos la echan de menos, también su perro, que aseguran que cada día cuando salen a pasear intenta llevarles hasta su barrio. Pero por el momento, la vuelta a casa tendrá que esperar. El ayuntamiento de Picanya ha congelado las nuevas licencias de obra durante dos años en su zona. Mientras que los damnificados piden que se ponga el foco en una solución real y estable para sus viviendas. "Los que se han quedado en la calle no pueden estar infinitamente por ahí bambando", reclama Manuela, otra afectada.

"Felipe y Constanza están malviviendo, mientras pagan una hipoteca de una casa que no tienen y tampoco les dan permiso para reconstruirla", explica el hijo de otra afectada.

A sus 74 años, Felipe teme perder su hogar, pero si eso llega a producirse tiene una petición, que el olivo que tiene en su casa se salve. "Los árboles que había en la calle Almassereta, que eran grandiosos, fueron arrasados y el olivo fue el único que sobrevivió".

Su caso no es único, 328 días después de la DANA, son varios los vecinos de esta calle de la Almassereta situada junto al barranco, que siguen sin poder volver a sus casas y lo que es peor, no saben si lo conseguirán.