19 SEP 2025

Desde las inundaciones los vecinos han tenido que convivir con esta casa que les recordaba la terrible tragedia, además del riesgo de derrumbe que suponía

325 días después de la DANA del pasado 29 de octubre que arrasó parte de la provincia de Valencia, una máquina ha comenzado el derribo de una casa situada en el centro de Paiporta en la que una vecina perdió la vida. "Tenía mucha amistad con Concha. Estaba siempre sentadita ahí con su silla. Esa noche se escuchaban los gritos desesperados, pidiendo ayuda", recuerda Eli entre lágrimas una vecina.

Al día siguiente, en frente de esta casa también se produjo una de las imágenes simbólicas de la tragedia, cuando un tractor con una pala retiraba el lodo junto a un grupo de voluntarios. "Lo llevaba mi padre y cuando él no podía la llevaba yo. Dentro del desastre, que era un desastre, era bello de ver", cuenta Pepe.

Desde entonces, los vecinos han tenido que convivir día tras día con la imagen de esa casa en ruinas. Un recuerdo continuo de la tragedia que les ha tocado vivir. "Iba por la iglesia, veo la calle y se me ha abierto el alma", asegura una mujer mientras le salta una lágrima.

A los terribles recuerdos se unía el riesgo de un derrumbe y la incomodidad de tener que rodearla. "Es un descanso porque así puedes pasar al siguiente nivel", afirma Almudena, que como otros han acudido para inmortalizar con sus móviles las labores de demolición. Ella misma pintó una marca en la pared que no indica la altura a la que llegó el agua, sino la enorme solidaridad que mostró el pueblo español con los afectados por la DANA. "La puse en memoria de la gente que vino a ayudar sin buscar nada a cambio".

Con este derribo, los vecinos de Paiporta por fin puede empezar a pensar en volver a empezar.